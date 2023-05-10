Цветы, зебра и темные оттенки: топ-6 самых ярких трендов маникюра на лето 2023 года (фото)
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Интересные идеи, которые обязательно вам понравятся
Если и есть что-то, что 100% поднимает настроение каждой девушке, так это взгляд на свои красивые руки со свежим маникюром. Если вдруг это еще не так, то спешите знакомиться с самыми яркими трендами лета 2023 и отравляйтесь к своим мастерам на маникюр.
К счастью, выбор дизайнов ногтей в новом сезоне достаточно велик, поэтому каждая может выбрать тот вариант, который ей будет нравиться больше всего. Делимся с вами шестью трендовыми идеями.
Тренды летнего маникюра 2023
Цветочный принт — если в прошлых сезонах многие отдавали предпочтение минимализму, то теперь все кардинально изменится. Можно смело экспериментировать.
Принт зебры — этот принт давно вошёл в моду. И если вы не очень любите яркий маникюр, а нюдовый уже надоел, то этот вариант вам может понравится.
Разноцветный нейл-арт — тут все понятно. Включаем фантазию и делаем маникюр самых разных цветов.
Втирка — блестящий мелкий пигмент снова в тренде.
Темные цвета — для любительниц темного маникюра можно сделать черный цвет с золотом или серебром; глубокий коричневый цвет; фиолетовые оттенки, изумрудный оттенок с блестящим золотым или серебреным дизайном, бордо в глянце и с матовым вариантом.
Пастельные оттенки — классика, которая никогда не выйдет из моды. Пастельные оттенки всегда были и будут универсальными.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди нейл-тенденций остается актуальным дизайн со всевозможной геометрией. База нейл-арта – французский маникюр – тоже не теряет популярности. Хотя сегодня в моде много необычных вариаций френча.