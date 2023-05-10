Цветы на шее, сумке, одежде и не только: как вписать главный тренд года в стильный образ (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Цветок на шее – хит весны 2023, но есть и другие способы добавить тенденцию в свой аутфит
Весенние тенденции впечатляют разнообразием, но заметное место в коллекциях дизайнеров занимает так называемый цветочный тренд. В этом году модницы носят цветы на шее, одежде, сумках, да и цветочный принт остается актуальным.
Есть несколько стильных способов вписать цветочный тренд в свой лук весной 2023. Об этом рассказывает модный блог mode.vise в Инстаграм.
По словам стилистов, из года в год, так или иначе, но цветы находятся в модной системе координат. В 2023 году тренд на цветы более заметен, чем ранее.
"В весенне-летних коллекциях 2023 цветы можно увидеть буквально повсюду! От 3D-цветов как аксессуаров, а также аппликаций на одежде до цветастых платьев, юбок, блейзеров, брюк и цветочных принтов на сумках, а также 3D-цветов на обуви", — рассказали стилисты.
Как вплести тренд на цветы в стильный образ этой весной:
- Украшения-цветки на шею.
- Цветы на сумках.
- 3D-цветы на одежде и аксессуарах.
- Цветочный принт на юбках, блейзерах и платьях.
- Топы, юбки и платья с 3D-цветами.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых фасонах юбок 2023 года, которые стоит добавить в свой гардероб. А еще мы писали, как подобрать актуальную футболку на лето, чтобы она не уродовала фигура и не прибавляла лишние сантиметры в талии.