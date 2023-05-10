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Цветы на шее, сумке, одежде и не только: как вписать главный тренд года в стильный образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Цветочный принт никогда не выходит из моды Новость обновлена 10 мая 2023, 20:47
Цветочный принт никогда не выходит из моды. Фото Freepik

Цветок на шее – хит весны 2023, но есть и другие способы добавить тенденцию в свой аутфит

Весенние тенденции впечатляют разнообразием, но заметное место в коллекциях дизайнеров занимает так называемый цветочный тренд. В этом году модницы носят цветы на шее, одежде, сумках, да и цветочный принт остается актуальным.

Есть несколько стильных способов вписать цветочный тренд в свой лук весной 2023. Об этом рассказывает модный блог mode.vise в Инстаграм.

По словам стилистов, из года в год, так или иначе, но цветы находятся в модной системе координат. В 2023 году тренд на цветы более заметен, чем ранее.

"В весенне-летних коллекциях 2023 цветы можно увидеть буквально повсюду! От 3D-цветов как аксессуаров, а также аппликаций на одежде до цветастых платьев, юбок, блейзеров, брюк и цветочных принтов на сумках, а также 3D-цветов на обуви", — рассказали стилисты.

Как вплести тренд на цветы в стильный образ этой весной:

  • Украшения-цветки на шею.
  • Цветы на сумках.
  • 3D-цветы на одежде и аксессуарах.
  • Цветочный принт на юбках, блейзерах и платьях.
  • Топы, юбки и платья с 3D-цветами.
Образы с цветочным принтом
В моде цветочный принт
Аксессуары в виде цветов
Оригинальные аксессуары
Цветы на платьях
Стильная деталь на одежде
Образы с цветочным принтом и цветами
Цветочный тренд набирает популярность
Образы с цветами на одежде
Модные аутфиты
Образы с цветочным принтом
Этот принт не выходит из моды

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Теги:
#Мода #Стиль #Тренды