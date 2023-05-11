Свежий взгляд на французский маникюр: семь идей, чтобы разнообразить надоевший френч (фото)

Пора добавить к привычному французскому дизайну яркие оттенки

Весна и лета выводят на первые план сочные оттенки лаков для ногтей, а тренды маникюра можно коротко охарактеризовать словом "ярко". Но как бы не менялись нейл-тенденции, французский маникюр остается актуальным. Правда, вы можете разнообразить его дизайн.

Стоит обратить внимание на семь креативных идей френча, которые украсят ногти любой формы и длины. Об этом рассказывает vivaglammagazine.com.

Розовая основа и белые кончики ногтей – классика французского нейл-арта, но сегодня не стоит ограничиваться этой комбинацией. Вместо белого цвета может быть яркий лак (даже сразу несколько оттенков с переливами) или черное покрытие. Если ищите трендовый дизайн, то обратите внимание на градиент, V-образные кончики и напыление.

Тем, у кого длинные ногти, можно смело проявлять фантазию при выборе дизайна маникюра. Вместо классических белых кончиков попробуйте лишь окантовать верхушку ногтя, а не закрашивать тоном.

Стильные идеи для французского маникюра

Черно-бежевый вариант

Розовый градиент

Альтернатива классическому френчу

Матовость и глубокий оттенок - удачный микс

Разноцветное настроение

Дизайн для длинных ногтей

Весенне-летний дизайн

Ранее "Телеграф" писал, что в топе нейл-тенденций остается дизайн маникюра с геометрическими рисунками. А еще мы рассказывали о популярном в этом сезоне нейл-тренде – ногти с эффектом блеска для губ.