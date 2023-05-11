Как носить джинсовые шорты в городе: 12 модных находок этого лета(фото)

С шортами можно составить массу стильных аутфитов, если подобрать актуальный фасон

Джинсовые шорты – вещь, которую стоит включить в ваш летний гардероб. Не стоит думать, что в них можно ходить только по пляжу. При умелой стилизации этот атрибут отлично впишется в городские аутфиты.

Какие джинсовые шорты актуальны в 2023 году и как вписать эту вещь в стильный летний образ для города, рассказывает блог о стиле modeis.me в Instagram.

Джинсовые шорты подойдут и для лета в городе, а не только отпуска. Просто учитывайте некоторые нюансы и правила при составлении вашего образа: более закрытый верх, правильная длина шорт и форма обуви, которая не будет укорачивать ноги. Отмечается, что актуален деним с отбеливанием или без. К тому же, бренды предлагают в этом сезоне уйму красивых вариантов.

Если не хотите рисковать, то стилисты дают полезный совет: сочетайте джинсовые шорты с оверсайз-жакетом и обувью на низком ходу. А для более сложных стилизаций рекомендуется выбирать удлиненные бермуды вместе с высокими сапогами.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать правильный фасон футболки, чтобы он не расширял плечи и не увеличивал зону живота. А еще мы писали, какие джинсы подходят обладательницам пышных форм, не все фасоны способны подать такую фигуру правильно.