Рюкзаки из льна, сумки из коры и много денима: какие вещи стоит добавить в свой летний гардероб (фото)

Не забывайте и о ярких цветах и принтах

Лето 2023 уже на пороге, и многие модницы, наверное, уже не раз задавали вопрос: какие тренды этого года стоит учесть при составлении своего летнего гардероба? Ну что ж — рассказываем.

Стилист halyna_bozha в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой тематической подборкой про тренды лета 2023. Она отмечает, что многие тренды лета остались весной, но есть и новые.

"Нельзя забывать, что личный стиль и комфорт должны быть на первом месте. Поэтому выбирайте те тренды, которые подходят именно вам и позволяют выразить себя. Ведь важно не только быть в тренде, но оставаться верными себе" — советует модный эксперт.

Тренды лета 2023

Среди основных трендов, не уступающих своим позициям уже несколько сезонов, можно отметить классику в стиле сафари, а также множество бежевых и песочных оттенков. Не забываем и о ярких цветах и принтах, которые также продолжают быть популярными.

Однако кроме знакомых трендов этот сезон также привнесет в мир моды несколько новых и интересных направлений. Мы увидим много денима, кружева и сетки, а также множество объемных деталей и игр с формами.

И не забываем об аксессуарах: в этом году актуальным будет все, что связано с экологически чистыми материалами. Рюкзаки из льна, сумки из коры и другие варианты – все это в тренде.

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