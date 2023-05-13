Джинсы – неизменный тренд: стилист назвала тренды и для каких типов фигуры они подходят идеально (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Трендовые укороченные barrel leg хорошо подойдут перевернутому треугольнику
Сколько уже было сказано о джинсах и все равно с ними больше проблем. К примеру, скинни хотя и в тренде, но они подходят не для каждой фигуры.
Персональный стилист Ната Москаленко назвала главные тренды джинсов, их актуальные базовые модели, а также для каких типов фигуры их следует выбирать, чтобы всегда получалось стильно.
- Трендовые оверсайз джинсы с низкой посадкой подойдут перевернутым треугольникам и прямоугольникам, учитывая нюансы фигуры.
- Актуальная альтернатива для яблока, песочных часов и груши – те же оверсайз джинсы, только с высокой посадкой.
- Трендовые прямые слимы джинсы со средней посадкой хорошо будут на песочных часах, грушах и прямоугольниках.
- Альтернативная модель для перевернутого треугольника и яблока — клешная модель буткат или флейр.
- Трендовые укороченные barrel leg, или baggy, хорошо подойдут перевернутому треугольнику и прямоугольнику.
- Альтернативная модель для других типов — укороченная модель с расширением от бедер.
- Трендовая модель скинни. Сейчас их шьют из очень плотного денима с высокой посадкой и они не облегают слишком сильно ноги и бедра, а больше похожи на слим. Они хорошо подойдут прямоугольнику, песочным часам.
Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие фасоны белой рубашки актуальны в 2023 году. Всего их семь.