Джинсы – неизменный тренд: стилист назвала тренды и для каких типов фигуры они подходят идеально (фото)

Трендовые укороченные barrel leg хорошо подойдут перевернутому треугольнику

Сколько уже было сказано о джинсах и все равно с ними больше проблем. К примеру, скинни хотя и в тренде, но они подходят не для каждой фигуры.

Персональный стилист Ната Москаленко назвала главные тренды джинсов, их актуальные базовые модели, а также для каких типов фигуры их следует выбирать, чтобы всегда получалось стильно.

Трендовые оверсайз джинсы с низкой посадкой подойдут перевернутым треугольникам и прямоугольникам, учитывая нюансы фигуры.

Актуальная альтернатива для яблока, песочных часов и груши – те же оверсайз джинсы, только с высокой посадкой .

только . Трендовые прямые слимы джинсы со средней посадкой хорошо будут на песочных часах, грушах и прямоугольниках.

со хорошо будут на песочных часах, грушах и прямоугольниках. Альтернативная модель для перевернутого треугольника и яблока — клешная модель буткат или флейр .

или . Трендовые укороченные barrel leg, или baggy, хорошо подойдут перевернутому треугольнику и прямоугольнику.

или хорошо подойдут перевернутому треугольнику и прямоугольнику. Альтернативная модель для других типов — укороченная модель с расширением от бедер .

с . Трендовая модель скинни. Сейчас их шьют из очень плотного денима с высокой посадкой и они не облегают слишком сильно ноги и бедра, а больше похожи на слим. Они хорошо подойдут прямоугольнику, песочным часам.

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