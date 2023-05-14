Самый нежный маникюр лета 2023: лучшие идеи с цветами, которые подойдут под любой наряд (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Беспроигрышный вариант на все случаи жизни в новом сезоне
Один из наиболее востребованных трендов в маникюре летом — это использование цветочных узоров на ногтях. Мастера маникюра часто предлагают в знойную пору года яркие и красочные дизайны, включающие такие цветы, как ромашки, подсолнухи и розы, нарисованные вручную на пастельных или глянцевых основах.
Если вы предпочитаете простой и сдержанный дизайн, то рекомендуем обратить внимание на бледно-розовые, персиковые или мятно-зеленые оттенки, или можно сделать цветочный френч. Также нежно-голубой, пастельно-желтый и сиреневый выглядят очень эффектно, и все эти цвета гармонично сочетаются друг с другом.
Чтобы создать красивый контраст, можно сочетать разноцветные кончики с белыми лепестками. Еще один способ воплотить эту тенденцию — нарисовать цветок только на одном или двух ногтях. В качестве фона для достижения этой эстетики подойдет любой нюдовый оттенок.
"Телеграф" подготовил подборку стильных примеров маникюра с нежными цветочными узорами, которые подойдут любой представительнице прекрасного пола и под любой наряд в новом сезоне.
Ранее мастер маникюра назвала антитренды маникюра. По ее словам, есть уродливые дизайны, которые любят много девушек, и это их главная ошибка.