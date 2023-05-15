Вещи, без которых никак не обойтись: топ-5 мас-хэвов летнего гардероба 2023 (фото)

Эти вещи сделают ваши летние образы неотразимыми

Лето понемногу стучит в наши двери, и с каждым днем на улице становится все горячее и горячее. А это значит, что пора доставать из шкафов свои самые любимые летние вещи. Ну и по традиции — рассказываем вам о трендах 2023 года, чтобы вы всегда были на стиле.

Стилист Мирослава Грицак в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой обязательных летних маст-хэвов. Если в вашем гардеробе до сих пор нет этих вещей — бегом по магазинам.

Топ-5 маст-хэвов лета 2023:

Белье сиренево-коричневого цвета, или "пепел розы"

Чтобы белье не светилось под тонкими тканями летних вещей, рекомендуется использовать бежевое белье. Однако стилист рекомендует белье цвета "пепел розы" или сиренево-коричневое. Такое белье не светится, а без одежды выглядит гораздо привлекательнее.

Белое платье/сарафан

Белое платье – это всегда удачная покупка на лето. Ткань следует выбирать натуральную, и такой наряд будет очень актуален в любые летние дни.

Вьетнамки

Вьетнамки – тренд 2023, который возвращается снова. Стильная и практичная обувь, которую смелые скандинавские блоггеры носили и носят абсолютно ко всему, даже до вечернего платья.

Шорты бермуды

Именно бермуды подойдут как для пляжа, так и на неофициальную деловую встречу. Удобны и функциональны, легко подобрать верх и сложить множество образов.

Белая майка из структурированной ткани

Это базовый элемент гардероба, который очень хорошо сочетается с трендовыми брюками/джинсами/юбками и прекрасно дополняет многослойные образы.

Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие фасоны белой рубашки актуальны в 2023 году. Всего их семь.