Абстракция, микрофренч и не только: топ-10 стильных идей маникюра, которые идеально украсят короткие ногти (фото)

Даже с короткой длиной ногти могут выглядеть умопомрачительно

С помощью маникюра можно проявить индивидуальность и подчеркнуть свой стиль. Для стильного маникюра необязательно иметь длинные ногти, ведь и короткая длина при умелом дизайне смотрится красиво. Подойдет даже классика нейл-арта — французский маникюр, а именно так называемый микрофренч.

Обратите внимание на десять стильных идей маникюра, если у вас короткие ногти. Форму подчеркнет яркий цвет или актуальный дизайн.

Нейл-тенденции в 2023 году не ограничивают девушек в выборе. В моде как пастельные оттенки и сдержанный дизайн маникюра, так и яркие цвета, блеск и мерцание, всевозможные рисунки, наклейки, камни и стразы.

Если у вас короткая длина ногтей, слишком замысловатый дизайн может быть громоздким. Поэтому важно соблюдать баланс и пропорции. Однако не думайте, что короткие ногти должны быть только однотонными. Тонкий френч, изящная абстракция, черепаховый принт, поталь – вот лишь несколько способов разнообразить нейл-дизайн обладательницам коротких ногтей.

Идея маникюра на короткие ногти

Контрастные цвета - удачный микс

Гламурный дизайн

Немного блеска не повредит

Почти что френч

Весенне-летний дизайн

Идея маникюра для коротких ногтей

Правильный дизайн украсит ногти любой длины

С таким маникюром можно и на свадьбу

Черепаховый принт - хит сезона

Яркая идея маникюра

Ранее мы рассказывали, что в списке актуальных нейл-тенденций остается дизайн маникюра с геометрическими рисунками. А еще "Телеграф" писал о популярном в этом сезоне маникюрном тренде, речь идет о ногтях с эффектом блеска для губ.