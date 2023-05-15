Укр

Абстракция, микрофренч и не только: топ-10 стильных идей маникюра, которые идеально украсят короткие ногти (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маникюр - важная часть образа Новость обновлена 15 мая 2023, 13:19
Маникюр - важная часть образа. Фото Freepik

Даже с короткой длиной ногти могут выглядеть умопомрачительно

С помощью маникюра можно проявить индивидуальность и подчеркнуть свой стиль. Для стильного маникюра необязательно иметь длинные ногти, ведь и короткая длина при умелом дизайне смотрится красиво. Подойдет даже классика нейл-арта — французский маникюр, а именно так называемый микрофренч.

Обратите внимание на десять стильных идей маникюра, если у вас короткие ногти. Форму подчеркнет яркий цвет или актуальный дизайн.

Нейл-тенденции в 2023 году не ограничивают девушек в выборе. В моде как пастельные оттенки и сдержанный дизайн маникюра, так и яркие цвета, блеск и мерцание, всевозможные рисунки, наклейки, камни и стразы.

Если у вас короткая длина ногтей, слишком замысловатый дизайн может быть громоздким. Поэтому важно соблюдать баланс и пропорции. Однако не думайте, что короткие ногти должны быть только однотонными. Тонкий френч, изящная абстракция, черепаховый принт, поталь – вот лишь несколько способов разнообразить нейл-дизайн обладательницам коротких ногтей.

Идея маникюра на короткие ногти

Маникюр на короткие ногти
Контрастные цвета - удачный микс
Маникюр на короткие ногти
Гламурный дизайн
Маникюр на короткие ногти
Немного блеска не повредит
Маникюр на короткие ногти
Почти что френч
Маникюр на короткие ногти
Весенне-летний дизайн
Маникюр на короткие ногти
Идея маникюра для коротких ногтей
Маникюр на короткие ногти
Правильный дизайн украсит ногти любой длины
Маникюр на короткие ногти
С таким маникюром можно и на свадьбу
Маникюр на короткие ногти
Черепаховый принт - хит сезона
Маникюр на короткие ногти
Яркая идея маникюра

Ранее мы рассказывали, что в списке актуальных нейл-тенденций остается дизайн маникюра с геометрическими рисунками. А еще "Телеграф" писал о популярном в этом сезоне маникюрном тренде, речь идет о ногтях с эффектом блеска для губ.

Теги:
#Маникюр