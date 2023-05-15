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Топ-5 самых неудачных покупок 2023, которые точно испортят любой современный образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Названы главные антитренды 2023 года
Названы главные антитренды 2023 года. Фото pixabay.com

Эти предметы гардероба, больше всего, точно есть в вашем гардеробе

Иногда мы покупаем вещи, которые в дальнейшем очень сложно соединить, чтобы создать стильный образ. На практике оказывается, что они могут исказить любой вид, превратив его из современного в устаревший и неудачный.

Проблема может заключаться в самой вещи, которая изначально не актуальна. Или это могут быть и детали, такие как принт или декор, отмечает персональный стилист Марина Фадиева. В любом случае из-за таких элементов образ не может быть цельным и стильным в современном понимании.

Эксперт назвала пять покупок в этом сезоне, которые нужно обходить десятой дорогой. Они будут крайне неудачными и испортят даже самый дорогой образ.

Клетчатые брюки

Больше не выглядят актуальными. Из-за принта их трудно стилизовать, особенно, если он слишком контрастный и активный.

Клетчатые брюки

Сумки с активным декором

Из-за некачественной фурнитуры и активного декора сумка может выглядеть дешево. Самый безопасный вариант – выбирать модели с минимальным количеством декора или вообще без него.

Сумки с декором

Устаревший принт

Он способен испортить даже удачную за кроем вещь. Лучше вообще отказаться от вещи с принтом в пользу вещи без принта.

Устаревший принт платье

Вещи, в которых неудобно

Очень высокие каблуки, узкие или очень короткие вещи, окружающие определяют как неудачный образ. Вам должно быть удобно в одежде не только в статической позе, но и во время ходьбы и сидения.

Вещи, в которых неудобно

Обувь с декором и перфорацией

Перфорация, активный декор или принт почти всегда будут являться маркерами устаревших моделей.

Обувь с декором и перфорацией

Раньше мы рассказывали о самой трендовой обуви сезона 2023. Эту пару часто можно заметить не только на подиуме, но и в образах street-style звезд.

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#Мода #Антитренды