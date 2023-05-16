Самый трендовый аксессуар 2023 года: как выбрать стильную и модную бейсболку на лето (фото)

Этот головной убор должен обязательно быть в летнем гардеробе

Летом, особенно в сильную жару, очень хочется спрятаться где-нибудь в прохладном месте и никуда не выходить. Однако просидеть так целый сезон не получится. Чтобы стильно защитить себя от солнца, модные эксперты предлагают обратить внимание на один из самых трендовых аксессуаров этого года — на бейсболки, которые можно сочетать в различных образах.

Стилист alena_miasoed в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подсказкой, которая поможет вам выбрать стильный и актуальный аксессуар. На что обращать внимание при выборе кепки — читайте далее.

Как выбрать стильную бейсболку

Обращаем внимание на козырек. По ширине он должен соответствовать ширине висков. Не берите слишком широкий или узкий – это изменяет пропорции лица.

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Козырек по форме должен напоминать радугу, поэтому отказываемся от плоских и треугольных козырьков.⠀

Тулия (верхняя часть шляпы) должна быть жесткой и держать форму — избегайте мягкой и помятой формы.⠀

Однако, помимо всего вышесказанного, в 2023 году также в моде винтажные мягкие бейсболки. Сочетать их стильно можно на контрасте: с классической официозной одеждой.⠀

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