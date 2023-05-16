Идеальные варианты для лета 2023: топ-8 трендовых цветов для стильного и яркого маникюра (фото)

Этим летом модницы избалованы выбором!

Лето уже у наших дверей, а это значит, что пришло время выбрать новый летний маникюр и новые оттенки лака для ногтей. Теплые месяцы — это отличная возможность носить более смелые и красочные дизайны нейл-арта.

Согласитесь, летние цвета для ногтей подбирать веселее. Итак, если вы ищете новые оттенки для вашего маникюра, вот несколько советов, которые идеально подходят для летнего сезона 2023.

Летний маникюр 2023: топ-8 трендовых цветов и оттенков

Конфетно-розовый оттенок

Этим летом мы забываем о розовом румянце и вместо этого выбираем более яркие оттенки. Конфетно-розовый с малиновым оттенком придает ногтям больше блеска, интенсивный и красочный вид.

Apple Red

Это классика, актуальная во все времена года. Этот оттенок предлагает множество оттенков: есть яблочно-красный или ярко-вишнево-красный лак, а также красно-оранжевые оттенки, вдохновленные прекрасным закатом. В любом случае, этот цвет хорошо сочетается с любым стильным летним нарядом.

Неоновые ногти или ярко-желтый цвет

Лаки для ногтей, которые выглядят как цитрусовые, также являются частью тенденций этого лета 2023 года.

Небесно-голубой цвет

Этот мягкий цветовой тренд лета 2023 года — один из фаворитов. Просто взгляд на этот цвет на ваших руках или ногах успокаивает.

Пастельно-фиолетовый цвет

Этот шикарный и возвышенный цвет можно наносить тремя слоями лака для получения матового покрытия без полос. А для сверкающего финиша добавьте немного серебряных или золотых блесток, которые напоминают о сиянии лета.

Белый

Новые версии белого оттенка, слегка склоняющиеся к оттенкам серого, розового или фиолетового. Почти незаметные, эти нейтральные цветовые оттенки хорошо сочетаются с вашими современными нарядами.

Новый взгляд на французский маникюр

На нейтральном и прозрачном лаке также можно внести нотку нежных пастельных тонов с разными цветовыми тонами на каждом ногте. Это одна из актуальных тенденций.

Ярко-зеленый или зеленый лайм

Для оригинального летнего маникюра нет ничего лучше ярко-зеленого. Не слишком темный, не слишком светлый, а вдохновленный природой ботанический зеленый цвет.

Ранее мы рассказывали, что в списке актуальных нейл-тенденций остается дизайн маникюра с геометрическими рисунками. А еще "Телеграф" писал о популярном в этом сезоне маникюрном тренде, речь идет о ногтях с эффектом блеска для губ.