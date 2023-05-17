Самый стильный купальник на лето 2023: фасон, который будет притягивать взгляды (фото)

В таком купальнике вы будете неотразимой

С каждым днем становится все теплее и теплее, а это значит, что совсем скоро постепенно пляжи заполонят желающие позагорать и покупаться. Почему бы не сделать свой поход к воде также стильным? Отметим, что пляжная мода также восприимчива к общим тенденциям моды, поэтому каждый год в тренде что-то новенькое.

Как отмечают стилисты, одним из главных трендов 2023 года являются различные фигурные вырезы. И этим летом они украшают не только трикотажные платья, эффектные топы и модные джинсы, но и присутствуют в дизайне купальников.

Эффектные вырезы на талии, прессе и декольте – самый сексуальный тренд пляжной моды этого сезона. И пусть купальники с вырезами не самый практичный вариант для ровного загара, зато внимание к себе вы точно привлечете.

Трендовые купальники лета 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал о шести трендовых украшениях весенне-летнего сезона. Логотипы, цветы, жемчужины – акцентируем на этих деталях. Также мы писали, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023. Эти ошибки часто допускают все дамы.