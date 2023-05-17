Френч по-летнему: десять красивых идей французского маникюра, которые легко повторить (фото)

Пора отойти от классического французского маникюра и добавить в нейл-дизайн яркости и летнего настроения

Французский маникюр – классика нейл-арта, которая остается актуальной сквозь тренды и сезоны. Однако сейчас модницы уходят от базового сочетания нюдового покрытия с белыми кончиками. Если немного разнообразить френч, то он будет выглядеть по-летнему, свежо и стильно.

"Телеграф" публикует десять красивых идей французского маникюра. Такой френч украсит ногти любой длины этим летом.

Не бойтесь проявить фантазию при создании дизайна маникюра в стиле френча. Нейл-тенденции в 2023 году поражают разнообразием и неоднородностью, даже самые капризные модницы смогут удовлетворить свои запросы.

Самый простой способ сделать француский нейл-арт более ярким: покрыть кончики цветом, а не белым топом. Пастельные оттенки лавандового и мятного или насыщенный бордовый и синий цвета – выбор за вами. Вы также можете нанести на кончики ногтей сразу несколько лаков, даже черно-белое сочетание выглядит стильно. Любителям смелых принтов на ногтях понравятся идеи с леопардовыми, черепаховыми, змеиными и не только кончиками.

Кроме того, нейл-мастера покрывают цветом не только верхнюю часть ногтевой пластины, а и обрамляют нижнюю. Такой дизайн лучше всего подойдет мягким формам. Основу выбирайте по своему вкусу, актуальны как полупрозрачные покрытия, так и более плотные розового и бежевого оттенков.

Идеи французского маникюра для лета 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие нейл-тенденции оказались в топе летом 2023 года. Если коротко, то яркие оттенки занимают главное место среди будущих трендов маникюра.