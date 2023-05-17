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Френч по-летнему: десять красивых идей французского маникюра, которые легко повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Френч может быть разным Новость обновлена 17 мая 2023, 14:33
Френч может быть разным. Фото Freepik

Пора отойти от классического французского маникюра и добавить в нейл-дизайн яркости и летнего настроения

Французский маникюр – классика нейл-арта, которая остается актуальной сквозь тренды и сезоны. Однако сейчас модницы уходят от базового сочетания нюдового покрытия с белыми кончиками. Если немного разнообразить френч, то он будет выглядеть по-летнему, свежо и стильно.

"Телеграф" публикует десять красивых идей французского маникюра. Такой френч украсит ногти любой длины этим летом.

Не бойтесь проявить фантазию при создании дизайна маникюра в стиле френча. Нейл-тенденции в 2023 году поражают разнообразием и неоднородностью, даже самые капризные модницы смогут удовлетворить свои запросы.

Самый простой способ сделать француский нейл-арт более ярким: покрыть кончики цветом, а не белым топом. Пастельные оттенки лавандового и мятного или насыщенный бордовый и синий цвета – выбор за вами. Вы также можете нанести на кончики ногтей сразу несколько лаков, даже черно-белое сочетание выглядит стильно. Любителям смелых принтов на ногтях понравятся идеи с леопардовыми, черепаховыми, змеиными и не только кончиками.

Кроме того, нейл-мастера покрывают цветом не только верхнюю часть ногтевой пластины, а и обрамляют нижнюю. Такой дизайн лучше всего подойдет мягким формам. Основу выбирайте по своему вкусу, актуальны как полупрозрачные покрытия, так и более плотные розового и бежевого оттенков.

Идеи французского маникюра для лета 2023

Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр
Французский маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие нейл-тенденции оказались в топе летом 2023 года. Если коротко, то яркие оттенки занимают главное место среди будущих трендов маникюра.

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#Маникюр #Французский маникюр