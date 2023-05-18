В меру женственно и стильно: топ-10 платьев, которые сделают весенний образ умопомрачительным (фото)

Длинные или короткие, шелковые или трикотажные… Выбор платьев в этом сезоне приятно впечатляет

В весеннем гардеробе должно быть хотя бы одно актуальное платье. Не выходят из моды как трикотажные фасоны, уместные в более прохладную погоду, так и легкие и воздушные варианты из шелка, которые можно носить и летом.

Весной 2023 года стоит обратить на десять стильных платьев, которые сделают ваш образ умопомрачительным. Об этом рассказывают стилисты блога _monkey_fashion_ в Instagram.

Платье – обязательный элемент аутфитов в весенне-летний сезон. Эта вещь может быть в меру женственной и стать изюминкой образа. Модницы носят платья и зимой, но именно весна и лето провоцируют бум разнообразных фасонов платьев.

Какие платья актуальны весной-2023:

С квадратным вырезом.

С объёмными рукавами.

С воланами.

С воротником.

С разрезом.

Трикотажные длины макси.

Платья-комбинации из шелка и атласа.

В романтическом стиле.

Стильные платья на весну 2023

Мини снова в моде

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С ноткой романтизма

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