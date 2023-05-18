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В меру женственно и стильно: топ-10 платьев, которые сделают весенний образ умопомрачительным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Платье – обязательный атрибут весеннего гардероба
Платье – обязательный атрибут весеннего гардероба. Фото Freepik

Длинные или короткие, шелковые или трикотажные… Выбор платьев в этом сезоне приятно впечатляет

В весеннем гардеробе должно быть хотя бы одно актуальное платье. Не выходят из моды как трикотажные фасоны, уместные в более прохладную погоду, так и легкие и воздушные варианты из шелка, которые можно носить и летом.

Весной 2023 года стоит обратить на десять стильных платьев, которые сделают ваш образ умопомрачительным. Об этом рассказывают стилисты блога _monkey_fashion_ в Instagram.

Платье – обязательный элемент аутфитов в весенне-летний сезон. Эта вещь может быть в меру женственной и стать изюминкой образа. Модницы носят платья и зимой, но именно весна и лето провоцируют бум разнообразных фасонов платьев.

Какие платья актуальны весной-2023:

  • С квадратным вырезом.
  • С объёмными рукавами.
  • С воланами.
  • С воротником.
  • С разрезом.
  • Трикотажные длины макси.
  • Платья-комбинации из шелка и атласа.
  • В романтическом стиле.

Стильные платья на весну 2023

Стильные образы с платьями
Мини снова в моде
Стильные образы с платьями
Женственные варианты платьев
Стильные образы с платьями
Базовые платья этой весны
Стильные образы с платьями
С ноткой романтизма
Стильные образы с платьями
Макси - хит сезона

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит включить в летний гардероб. Дизайнеры уже рассказали о главных тенденциях будущего сезона. А еще мы писали, как выбрать стильные джинсы, которые будут оставаться в моде сквозь сезоны. Очень важно учесть нюансы фигуры, чтобы фасон не испортил ее.

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#Мода #Платья