В меру женственно и стильно: топ-10 платьев, которые сделают весенний образ умопомрачительным (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Длинные или короткие, шелковые или трикотажные… Выбор платьев в этом сезоне приятно впечатляет
В весеннем гардеробе должно быть хотя бы одно актуальное платье. Не выходят из моды как трикотажные фасоны, уместные в более прохладную погоду, так и легкие и воздушные варианты из шелка, которые можно носить и летом.
Весной 2023 года стоит обратить на десять стильных платьев, которые сделают ваш образ умопомрачительным. Об этом рассказывают стилисты блога _monkey_fashion_ в Instagram.
Платье – обязательный элемент аутфитов в весенне-летний сезон. Эта вещь может быть в меру женственной и стать изюминкой образа. Модницы носят платья и зимой, но именно весна и лето провоцируют бум разнообразных фасонов платьев.
Какие платья актуальны весной-2023:
- С квадратным вырезом.
- С объёмными рукавами.
- С воланами.
- С воротником.
- С разрезом.
- Трикотажные длины макси.
- Платья-комбинации из шелка и атласа.
- В романтическом стиле.
Стильные платья на весну 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит включить в летний гардероб. Дизайнеры уже рассказали о главных тенденциях будущего сезона. А еще мы писали, как выбрать стильные джинсы, которые будут оставаться в моде сквозь сезоны. Очень важно учесть нюансы фигуры, чтобы фасон не испортил ее.