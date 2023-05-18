Как стильно одеваться девушке plus size: 11 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе этим летом (фото)
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Стилист рассказала, какие вещи подойдут обладательницам размеров XL и больше
Если у вас пышные формы, не стоит ограничиваться вещами черного цвета и сплошным оверсайзом. Стилисты подскажут, как одеваться девушкам plus size. Летом вы сможете создать актуальные роскошные образы.
Стоит включать 11 базовых вещей в летний гардероб девушкам plus size. Подробнее рассказывает стилист gulevatatanja в Instagram.
Современные модные тенденции впечатляют разнообразием и вариативностью. Бренды представляют линейку актуальных вещей разных размеров, поэтому даже если ваш размер начинается от XL, всегда есть возможность подобрать стильную одежду.
Стилист советует девушкам с пышными формами включить в летний гардероб 11 вещей, в их числе одежда, обувь и аксессуары:
- футболки с V-образным вырезом
- рубашка оверсайз
- юбка А-силуэта в складку
- платье с запахом
- платье в вертикальную полоску
- брюки с защипами
- кардиган
- блуза с запахом
- обувь на стойких каблуках
- белые кроссовки
- ремень
Идеи стильных образов для девушек plus size
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать джинсы девушкам с пышными формами. Стоит учесть несколько нюансов, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.