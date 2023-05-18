Как стильно одеваться девушке plus size: 11 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе этим летом (фото)

Стилист рассказала, какие вещи подойдут обладательницам размеров XL и больше

Если у вас пышные формы, не стоит ограничиваться вещами черного цвета и сплошным оверсайзом. Стилисты подскажут, как одеваться девушкам plus size. Летом вы сможете создать актуальные роскошные образы.

Стоит включать 11 базовых вещей в летний гардероб девушкам plus size. Подробнее рассказывает стилист gulevatatanja в Instagram.

Современные модные тенденции впечатляют разнообразием и вариативностью. Бренды представляют линейку актуальных вещей разных размеров, поэтому даже если ваш размер начинается от XL, всегда есть возможность подобрать стильную одежду.

Стилист советует девушкам с пышными формами включить в летний гардероб 11 вещей, в их числе одежда, обувь и аксессуары:

футболки с V-образным вырезом

рубашка оверсайз

юбка А-силуэта в складку

платье с запахом

платье в вертикальную полоску

брюки с защипами

кардиган

блуза с запахом

обувь на стойких каблуках

белые кроссовки

ремень

Идеи стильных образов для девушек plus size

Полоска и вертикали - отличный выбор

Небольшой каблук не повредит

Размер одежды не играет роль, если есть чувство вкуса

Летние образы на любой вкус

Брюки и футболка - универсальная формула

В гардеробе каждой должен быть актуальный брючный костюм

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