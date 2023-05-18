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Как стильно одеваться девушке plus size: 11 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе этим летом (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Девушки любых форм могут быть стильными
Девушки любых форм могут быть стильными. Фото pexels.com

Стилист рассказала, какие вещи подойдут обладательницам размеров XL и больше

Если у вас пышные формы, не стоит ограничиваться вещами черного цвета и сплошным оверсайзом. Стилисты подскажут, как одеваться девушкам plus size. Летом вы сможете создать актуальные роскошные образы.

Стоит включать 11 базовых вещей в летний гардероб девушкам plus size. Подробнее рассказывает стилист gulevatatanja в Instagram.

Современные модные тенденции впечатляют разнообразием и вариативностью. Бренды представляют линейку актуальных вещей разных размеров, поэтому даже если ваш размер начинается от XL, всегда есть возможность подобрать стильную одежду.

Стилист советует девушкам с пышными формами включить в летний гардероб 11 вещей, в их числе одежда, обувь и аксессуары:

  • футболки с V-образным вырезом
  • рубашка оверсайз
  • юбка А-силуэта в складку
  • платье с запахом
  • платье в вертикальную полоску
  • брюки с защипами
  • кардиган
  • блуза с запахом
  • обувь на стойких каблуках
  • белые кроссовки
  • ремень

Идеи стильных образов для девушек plus size

Стильные образы для девушек plus size
Полоска и вертикали - отличный выбор
Стильные образы для девушек plus size
Небольшой каблук не повредит
Стильные образы для девушек plus size
Размер одежды не играет роль, если есть чувство вкуса
Стильные образы для девушек plus size
Летние образы на любой вкус
Стильные образы для девушек plus size
Брюки и футболка - универсальная формула
Стильные образы для девушек plus size
В гардеробе каждой должен быть актуальный брючный костюм

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать джинсы девушкам с пышными формами. Стоит учесть несколько нюансов, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

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#Мода #Plus Size