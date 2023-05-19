Эти оттенки - тренды весны-лета 2023 года: актуальная цветовая гамма летнего гардероба (фото)

Вещи в таких цветах — обязательная составляющая летнего гардероба

Весна постепенно подходит к концу, а это значит, что пора доставать со своих шкафов шорты, легенькие майки и футболки, платья и сарафаны. Однако не забывайте, что стилисты еще зимой представили трендовую цветовую гамму лета 2023, которая будет на пике актуальности. Если хотите быть "на стиле" — обратите внимание на эти цвета и оттенки.

Как отмечает whowhatwear, в этом сезоне у модниц есть выбор от бледных пастельных цветов до ослепительных металлических оттенков. В общем, стилисты постарались, чтобы каждая девушка нашла себе цвет для вдохновения.

Трендовые цвета лета 2023

Металлик - даже в самом простом наряде пара серебряных туфель или аксессуар привнесут в образ особый шарм.

Бледно-розовый цвет — невероятно трендовый оттенок, который можно использовать как в вещах, так и обуви и аксессуарах.

Холодный лавандовый оттенок — дизайнеры обожают ледяные пастельные тона.

Темно-зеленый лайм — ни один сезон не обходится без зеленого цвета, и в 2023 году трендовый именно этот оттенок.

Красный цвет — "это то, что нужно любить в этом сезоне". Оттенок легко сочетается с другими нейтральными цветами.

Черный цвет — силуэт 90-х и мода в стиле гранж по-прежнему находятся на вершине текущего цикла тенденций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит включить в летний гардероб. Дизайнеры уже рассказали о главных тенденциях будущего сезона. А еще мы писали, как выбрать стильные джинсы, которые будут оставаться в моде сквозь сезоны. Очень важно учесть нюансы фигуры, чтобы фасон не испортил ее.