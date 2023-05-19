Готовьтесь ловить на себе взгляды: топ-5 самых популярных трендов маникюра на лето 2023 (фото)

В этом сезоне каждая найдет что-то для себя.

Маникюр является частью рутины для женщин. Этот маленький момент, когда каждая модница может побаловать себя и позаботиться о своих руках. Однако когда приходит время выбирать цвет лака и дизайн, многие дамы не могут определиться. Для этого мы рассказываем о главных трендах маникюра 2023 года, чтобы хоть немного облегчить "муки выбора".

Цвета лака для ногтей "безграничны", но некоторые оттенки таки выделяются в этом году в новом летнем сезоне, пишет santeplus. Делимся с вами пятью стильными и актуальными дизайнами, которые обязательно будут притягивать взгляды.

Тренды летнего маникюра 2023 года

Белые ногти с молочным финишем

Нюдовый цвет более чем когда-либо находится на вершине звездных оттенков на данный момент.

Ярко-красные ногти

Красные ногти возвращаются в 2023 году! Неподвластный времени дизайн для особых случаев.

Хромированные или металлические ногти

Серебристый, бронзовый, простой и утонченный, эти новые цвета сделают ваш образ смелым и ярким.

Ногти пурпурного цвета

Стильный в любое время года цвет одинаково хорошо смотрится на коротких, длинных, миндалевидных или квадратных ногтях.

Ногти с бархатным эффектом

Эти новые мерцающие цвета лака — самый крутой способ показать свои ногти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие нейл-тенденции оказались в топе летом 2023 года. Если коротко, то яркие оттенки занимают главное место среди будущих трендов маникюра.