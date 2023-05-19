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Как модно одеваться летом-2023: восемь стильных формул образов, которые легко повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лето не за горами
Лето не за горами. Фото freepik.com

Каблуки или кроссовки, юбка или шорты… Летний гардероб дает возможность составлять удобные и красивые аутфиты

Совсем скоро в нашу жизнь ворвется лето, поэтому пора задуматься о летних образах. Теплое время года возможность создавать стильные аутфиты в ярких цветах. Низкий ход или каблуки – выбор за вами.

Стоит обратить внимание на восемь формулов луков, которые легко повторить. Об этом рассказывает блог stylist.inna в instagram.

Удачные комбинации, чтобы создать стильный летний образ в 2023 году:

  • Бермуды + облегающий топ + каблуки
  • Костюм (брюки с жилетом) + каблуки\низкий ход. Выгодная инвестиция, так как можно носить каждый элемент отдельно.
  • Спортивные шорты + объемная рубашка + каблуки
  • Пышная длинная юбка + облегающий топ + балетки\туфли\босоножки\кеды\кроссовки
  • Льняное платье миди\макси + босоножки\шлепанцы на массивной подошве
  • Футболка + брюки + каблуки\низкий ход
  • Объемные брюки + облегающий топ + низкий ход

Стильные летние образы 2023

Стильные летние образы 2023
Стильные летние образы 2023
Стильные летние образы 2023
Стильные летние образы 2023
Стильные летние образы 2023
Стильные летние образы 2023
Стильные летние образы 2023
Стильные летние образы 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых фасонах платьев в 2023 году. А еще мы писали, как подобрать актуальный фасон купальника этим летом, чтобы ваши пляжные образы были в тренде.

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#Мода #Стиль