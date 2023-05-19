Как модно одеваться летом-2023: восемь стильных формул образов, которые легко повторить (фото)

Каблуки или кроссовки, юбка или шорты… Летний гардероб дает возможность составлять удобные и красивые аутфиты

Совсем скоро в нашу жизнь ворвется лето, поэтому пора задуматься о летних образах. Теплое время года возможность создавать стильные аутфиты в ярких цветах. Низкий ход или каблуки – выбор за вами.

Стоит обратить внимание на восемь формулов луков, которые легко повторить. Об этом рассказывает блог stylist.inna в instagram.

Удачные комбинации, чтобы создать стильный летний образ в 2023 году:

Бермуды + облегающий топ + каблуки

Костюм (брюки с жилетом) + каблуки\низкий ход. Выгодная инвестиция, так как можно носить каждый элемент отдельно.

Спортивные шорты + объемная рубашка + каблуки

Пышная длинная юбка + облегающий топ + балетки\туфли\босоножки\кеды\кроссовки

Льняное платье миди\макси + босоножки\шлепанцы на массивной подошве

Футболка + брюки + каблуки\низкий ход

Объемные брюки + облегающий топ + низкий ход

Стильные летние образы 2023

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