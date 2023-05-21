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"Румянец" на ногтях: идеи нежного тренда в маникюре, который обрел популярность весной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Румяные ногти в тренде в 2023 году Новость обновлена 21 мая 2023, 14:07
Румяные ногти в тренде в 2023 году. Фото instagram.com/theurbanbeauty

Создаем эффекта румянца, но не на щеках, а на ногтях

В мире моды становится популярным новый тренд в маникюре — "румяные ногти", который обещает быть актуальным не только весной, но и на протяжении всего летнего сезона. Он выглядит просто и подходит всем, но при этом выглядит роскошно.

Основная идея модной тенденции заключается в создании эффекта румянца, но не на щеках, а на ногтях. В отличие от ногтей омбре, этот "румянец" следует применять лишь на определенной области ногтя, обычно в середине. Соединение пастельно-белого и ярко-розового цветов создает захватывающий эффект. Идеально подходящий как для повседневных образов, так и для праздничных событий.

Можно использовать разные оттенки "румян" для маникюра, включая розовый, персиковый и лиловый. Особенно эффектно выглядят румяные ногти с изображением звезд или сердечек.

Идеи "румяных ногтей", которые только набирают популярность

румяный маникюр
румяный маникюр
румяный маникюр
румяный маникюр
румяные ногти
румяные ногти
румяные ногти
румяные ногти
румяные ногти
румяные ногти
румяные ногти

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. По ее словам, есть уродливые дизайны, которые любят много девушек, и это их главная ошибка. Также мы писали о весенних трендах маникюра в 2023 году.

Теги:
#Мода #Маникюр #Тренды