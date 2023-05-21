"Румянец" на ногтях: идеи нежного тренда в маникюре, который обрел популярность весной (фото)

Создаем эффекта румянца, но не на щеках, а на ногтях

В мире моды становится популярным новый тренд в маникюре — "румяные ногти", который обещает быть актуальным не только весной, но и на протяжении всего летнего сезона. Он выглядит просто и подходит всем, но при этом выглядит роскошно.

Основная идея модной тенденции заключается в создании эффекта румянца, но не на щеках, а на ногтях. В отличие от ногтей омбре, этот "румянец" следует применять лишь на определенной области ногтя, обычно в середине. Соединение пастельно-белого и ярко-розового цветов создает захватывающий эффект. Идеально подходящий как для повседневных образов, так и для праздничных событий.

Можно использовать разные оттенки "румян" для маникюра, включая розовый, персиковый и лиловый. Особенно эффектно выглядят румяные ногти с изображением звезд или сердечек.

Идеи "румяных ногтей", которые только набирают популярность

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. По ее словам, есть уродливые дизайны, которые любят много девушек, и это их главная ошибка. Также мы писали о весенних трендах маникюра в 2023 году.