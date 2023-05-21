Как быть в моде летом 2023: семь стильных образов для жаркой или прохладной погоды (фото)

Платья, футболки, шорты и льняные костюмы… Летом есть возможность составить красивые и продуманные аутфиты

Май подходит к концу, а модницы уже готовы встречать лето во всеоружии трендов и актуальных оттенков. Базовый летний гардероб позволит составить уйму стильных образов в любую погоду. Чтобы не потеряться в тенденциях, стоит обратить внимание на советы стилистов.

Как одеваться летом 2023 года, чтобы быть в моде? Ответ на этот вопрос дает львовская стилистка Екатерина Колесниченко у себя в Instagram.

Так, стилистка предлагает собрать трендовый аутфит по одной из формул. Идеи включают базовые элементы летнего гардероба, поэтому их просто повторить.

Идеи летних образов:

Кроп топ + юбка миди + каблуки

Спортивные шорты + кроп топ + рубашка + шлепанцы + шопер

Романтическое платье + структурированная сумка + босоножки

Джинсовые шорты + топ + пиджак + кроссовки + клатч

Льняной жилет + штаны + сандалии + структурированная сумка

Платье макси в стиле минимализм + босоножки – плетеная сумка

Льняной костюм на голое тело или с топом + босоножки + сумка

Женственное платье сбалансируйте правильной сумочкой

Лен - идеальная ткань для жары

Пиджак стоит надеть на случай ветра и прохлады

Льняной костюм - выгодная инвестиция в летний гардероб

Без топа летом не обойтись

Рубашка сделает образ более завершенным

Более пляжный вариант

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