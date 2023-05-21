Как быть в моде летом 2023: семь стильных образов для жаркой или прохладной погоды (фото)
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Платья, футболки, шорты и льняные костюмы… Летом есть возможность составить красивые и продуманные аутфиты
Май подходит к концу, а модницы уже готовы встречать лето во всеоружии трендов и актуальных оттенков. Базовый летний гардероб позволит составить уйму стильных образов в любую погоду. Чтобы не потеряться в тенденциях, стоит обратить внимание на советы стилистов.
Как одеваться летом 2023 года, чтобы быть в моде? Ответ на этот вопрос дает львовская стилистка Екатерина Колесниченко у себя в Instagram.
Так, стилистка предлагает собрать трендовый аутфит по одной из формул. Идеи включают базовые элементы летнего гардероба, поэтому их просто повторить.
Идеи летних образов:
- Кроп топ + юбка миди + каблуки
- Спортивные шорты + кроп топ + рубашка + шлепанцы + шопер
- Романтическое платье + структурированная сумка + босоножки
- Джинсовые шорты + топ + пиджак + кроссовки + клатч
- Льняной жилет + штаны + сандалии + структурированная сумка
- Платье макси в стиле минимализм + босоножки – плетеная сумка
- Льняной костюм на голое тело или с топом + босоножки + сумка
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых платьях 2023 года, без которых не обойтись этим летом. А еще мы писали, как выбрать актуальный фасон купальника, чтобы стать королевой стиля будущего пляжного сезона.