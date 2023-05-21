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Как быть в моде летом 2023: семь стильных образов для жаркой или прохладной погоды (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лето – время стильных луков Новость обновлена 21 мая 2023, 16:42
Лето – время стильных луков. Фото Freepik

Платья, футболки, шорты и льняные костюмы… Летом есть возможность составить красивые и продуманные аутфиты

Май подходит к концу, а модницы уже готовы встречать лето во всеоружии трендов и актуальных оттенков. Базовый летний гардероб позволит составить уйму стильных образов в любую погоду. Чтобы не потеряться в тенденциях, стоит обратить внимание на советы стилистов.

Как одеваться летом 2023 года, чтобы быть в моде? Ответ на этот вопрос дает львовская стилистка Екатерина Колесниченко у себя в Instagram.

Так, стилистка предлагает собрать трендовый аутфит по одной из формул. Идеи включают базовые элементы летнего гардероба, поэтому их просто повторить.

Идеи летних образов:

  • Кроп топ + юбка миди + каблуки
  • Спортивные шорты + кроп топ + рубашка + шлепанцы + шопер
  • Романтическое платье + структурированная сумка + босоножки
  • Джинсовые шорты + топ + пиджак + кроссовки + клатч
  • Льняной жилет + штаны + сандалии + структурированная сумка
  • Платье макси в стиле минимализм + босоножки – плетеная сумка
  • Льняной костюм на голое тело или с топом + босоножки + сумка
Стильный летний образ
Женственное платье сбалансируйте правильной сумочкой
Стильный летний образ
Лен - идеальная ткань для жары
Стильный летний образ
Пиджак стоит надеть на случай ветра и прохлады
Стильный летний образ
Льняной костюм - выгодная инвестиция в летний гардероб
Стильный летний образ
Без топа летом не обойтись
Стильный летний образ
Рубашка сделает образ более завершенным
Стильный летний образ
Более пляжный вариант

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых платьях 2023 года, без которых не обойтись этим летом. А еще мы писали, как выбрать актуальный фасон купальника, чтобы стать королевой стиля будущего пляжного сезона.

Теги:
#Мода #Стиль