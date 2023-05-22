С золотыми деталями, стразами и пайетками: названы актуальные тренды летних купальников 2023 (фото)

В моде сейчас предпочитают комфорт

Невозможно не радоваться тому, что в этом году актуален тренд на комфортные купальники. В удобных моделях, если правильно подобрать их, вы будете чувствовать себя очень уверенно.

Главным героем лета 2023 года стал купальник австралийского бренда Chrostopher Esber с золотыми деталями, пишут в блоге о моде MODEISME. Похожие модели уже представлены как в массмаркете, так и в люксовом сегменте. Второй год подряд блестящие бикини OSEREE попадают в вишлисты всех модниц, и сейчас, кроме моделей из мерцающей ткани, есть также варианты со стразами или пайетками.

Даже если вы не планируете отпуск, помните, что слитый трендовый купальник всегда может стать вашим любимым летним топом.

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