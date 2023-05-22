Френч, омбре или блеск: девять стильных идей маникюра, который можно сделать на свадьбу (фото)

В этот важный день все детали образа невесты должны быть безукоризненными

Выбрать маникюр на свадьбу – важная задача для любой невесты. Многие предпочитают френч, но есть и другие интересные идеи. Главное, чтобы дизайн дополнял праздничный образ.

Если вы в поисках свадебного маникюра, то обратите внимание на девять стильных идей. О них пишет InStyle.

Правильный свадебный дизайн ногтей может полностью изменить ваш общий вид, поэтому учтите это, планируя бьюти-процедуры в этот важный день. Нейл-арт — самый простой способ подчеркнуть красоту любого образа, особенно свадебного. Так, вы можете придерживаться классики в своем дизайне, выбрав неподвластный времени французский маникюр с белыми кончиками.

Тем, кому френч кажется скучным, понравятся другие, более нестандартные варианты. Например, посмотрите на полностью украшенные драгоценными камнями ногти или смелые цвета лаков, такой маникюр станет акцентом свадебного образа.

Идеи маникюра на свадьбу

Классический французский маникюр

Френч, но не совсем

Камни, стразы, кристаллы

Нежный блеск

Нейтральный оттенок

Розовый румянец

Металлик

Волны

Омбре

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах маникюра летом 2023 года. А еще мы делились идеями маникюра с цветами: такой дизайн идеально украсит ваши ногти весной и не только.