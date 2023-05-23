Один из маст-хевов 2023-го: какие босоножки на танкетке в трендах в этом сезоне (фото)
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Модницы очень полюбили сабо с прозрачными вставками
Босоножки на танкетке – один из самых популярных обувных трендов весенне-летнего сезона. С ними можно создавать увлекательные стильные образы на лето.
Даже если вы скептически относились к танкетке в прошлом, самое время изменить мнение и присмотреться к новой удобной паре, рекомендуют в блоге о моде MODEISME. На сайтах известных брендов уже полно вариантов летних высоких эспадрильев с завязками, но сегодня говорим о более деликатных моделях.
Это могут быть мюли яркого цвета с тонкой союзкой, как, например, у AMINAMUADI. Или же аккуратные модели с золотыми деталями от Khaite. Ну, а блогерши очень полюбили сабо с прозрачными вставками.
Стоит добавить, что и балетки – один из самых распространенных видов женской обуви на теплое время года. Мы рассказывали, с чем носить балетки, чтобы образы всегда получались лаконичны, практичны и комфортны. Также узнайте, с чем можно смело стилизовать балетки в новых сезонах 2023 года.
Также мы писали о стильных парах слингбеков. Они прекрасно перекликаются с относительно молодым трендом на женственность.