Один из маст-хевов 2023-го: какие босоножки на танкетке в трендах в этом сезоне (фото)

Модницы очень полюбили сабо с прозрачными вставками

Босоножки на танкетке – один из самых популярных обувных трендов весенне-летнего сезона. С ними можно создавать увлекательные стильные образы на лето.

Даже если вы скептически относились к танкетке в прошлом, самое время изменить мнение и присмотреться к новой удобной паре, рекомендуют в блоге о моде MODEISME. На сайтах известных брендов уже полно вариантов летних высоких эспадрильев с завязками, но сегодня говорим о более деликатных моделях.

Это могут быть мюли яркого цвета с тонкой союзкой, как, например, у AMINAMUADI. Или же аккуратные модели с золотыми деталями от Khaite. Ну, а блогерши очень полюбили сабо с прозрачными вставками.

Стоит добавить, что и балетки – один из самых распространенных видов женской обуви на теплое время года. Мы рассказывали, с чем носить балетки, чтобы образы всегда получались лаконичны, практичны и комфортны. Также узнайте, с чем можно смело стилизовать балетки в новых сезонах 2023 года.

Также мы писали о стильных парах слингбеков. Они прекрасно перекликаются с относительно молодым трендом на женственность.