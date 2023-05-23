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Один из маст-хевов 2023-го: какие босоножки на танкетке в трендах в этом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
С босоножками на танкетке можно составить интересные летние луки Новость обновлена 23 мая 2023, 07:49
С босоножками на танкетке можно составить интересные летние луки. Фото Getty Images

Модницы очень полюбили сабо с прозрачными вставками

Босоножки на танкетке – один из самых популярных обувных трендов весенне-летнего сезона. С ними можно создавать увлекательные стильные образы на лето.

Даже если вы скептически относились к танкетке в прошлом, самое время изменить мнение и присмотреться к новой удобной паре, рекомендуют в блоге о моде MODEISME. На сайтах известных брендов уже полно вариантов летних высоких эспадрильев с завязками, но сегодня говорим о более деликатных моделях.

Это могут быть мюли яркого цвета с тонкой союзкой, как, например, у AMINAMUADI. Или же аккуратные модели с золотыми деталями от Khaite. Ну, а блогерши очень полюбили сабо с прозрачными вставками.

босоножки на танкетке
босоножки на танкетке
босоножки на танкетке
босоножки на танкетке
босоножки на танкетке
босоножки на танкетке
босоножки на танкетке
босоножки на танкетке
босоножки на танкетке

Стоит добавить, что и балетки – один из самых распространенных видов женской обуви на теплое время года. Мы рассказывали, с чем носить балетки, чтобы образы всегда получались лаконичны, практичны и комфортны. Также узнайте, с чем можно смело стилизовать балетки в новых сезонах 2023 года.

Также мы писали о стильных парах слингбеков. Они прекрасно перекликаются с относительно молодым трендом на женственность.

Теги:
#Мода #Обувь #Тренды #Босоножки