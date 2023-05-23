Больше цвета: десять ярких идей французского маникюра, которые идеально подойдут для лета (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 839
Летом стоит немного уйти от классики французского маникюра
Французский маникюр остается актуальным вне времени и трендов нейл-арта. Однако летом многим хочется яркости и сочности в дизайне маникюра. В этом случае любимый френч можно разнообразить цветом.
Если вы в поисках свежих идей для маникюра на лето 2023 года, то обратите внимание на цветной френч. Такой дизайн будет радовать вас в солнечные дни.
Классика нейл-арта – французский маникюр – это пастельная основа и белый лак на кончиках ногтей. Однако такая комбинация может надоесть, тем более в сезон отпусков и солнца, когда всем хочется яркости. Самый простой способ разнообразить френч: нанести на кончики ногтей не белый, а цветной оттенок. Выбирайте более сдержанные или насыщенные тона, нейл-тенденции 2023 года позволяют.
Эффектности добавит дизайн сразу с несколькими цветами. Выделить ярким тоном можно не только кончик, а и основание ногтя. Также в тренде остается омбре – отличный нейл-дизайн, который украсит и французский маникюр.
Идеи французского маникюра для лета 2023
Ранее "Телеграф" сообщал, какие цвета лаков для ногтей в моде летом 2023 года. Актуальны яркие оттенки на любой вкус. А еще мы рассказывали о главных трендах свадебного маникюра, ведь в этот день образ невесты должен быть безукоризненным.