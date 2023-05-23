Больше цвета: десять ярких идей французского маникюра, которые идеально подойдут для лета (фото)

Летом стоит немного уйти от классики французского маникюра

Французский маникюр остается актуальным вне времени и трендов нейл-арта. Однако летом многим хочется яркости и сочности в дизайне маникюра. В этом случае любимый френч можно разнообразить цветом.

Если вы в поисках свежих идей для маникюра на лето 2023 года, то обратите внимание на цветной френч. Такой дизайн будет радовать вас в солнечные дни.

Классика нейл-арта – французский маникюр – это пастельная основа и белый лак на кончиках ногтей. Однако такая комбинация может надоесть, тем более в сезон отпусков и солнца, когда всем хочется яркости. Самый простой способ разнообразить френч: нанести на кончики ногтей не белый, а цветной оттенок. Выбирайте более сдержанные или насыщенные тона, нейл-тенденции 2023 года позволяют.

Эффектности добавит дизайн сразу с несколькими цветами. Выделить ярким тоном можно не только кончик, а и основание ногтя. Также в тренде остается омбре – отличный нейл-дизайн, который украсит и французский маникюр.

Идеи французского маникюра для лета 2023

Яркая идея

Стильный дизайн

Добавляйте цвет

Омбре - тренд лета

Больше сочных оттенков

Необычный нейл-арт

Летний вариант

Нежно и свежо

Эффектные вертикали

Смелый выбор

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