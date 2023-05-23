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Больше цвета: десять ярких идей французского маникюра, которые идеально подойдут для лета (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Френч может быть разным Новость обновлена 23 мая 2023, 11:31
Френч может быть разным. Фото Freepik

Летом стоит немного уйти от классики французского маникюра

Французский маникюр остается актуальным вне времени и трендов нейл-арта. Однако летом многим хочется яркости и сочности в дизайне маникюра. В этом случае любимый френч можно разнообразить цветом.

Если вы в поисках свежих идей для маникюра на лето 2023 года, то обратите внимание на цветной френч. Такой дизайн будет радовать вас в солнечные дни.

Классика нейл-арта – французский маникюр – это пастельная основа и белый лак на кончиках ногтей. Однако такая комбинация может надоесть, тем более в сезон отпусков и солнца, когда всем хочется яркости. Самый простой способ разнообразить френч: нанести на кончики ногтей не белый, а цветной оттенок. Выбирайте более сдержанные или насыщенные тона, нейл-тенденции 2023 года позволяют.

Эффектности добавит дизайн сразу с несколькими цветами. Выделить ярким тоном можно не только кончик, а и основание ногтя. Также в тренде остается омбре – отличный нейл-дизайн, который украсит и французский маникюр.

Идеи французского маникюра для лета 2023

Цветной французский маникюр
Яркая идея
Цветной французский маникюр
Стильный дизайн
Цветной французский маникюр
Добавляйте цвет
Цветной французский маникюр
Омбре - тренд лета
Цветной французский маникюр
Больше сочных оттенков
Цветной французский маникюр
Необычный нейл-арт
Цветной французский маникюр
Летний вариант
Цветной французский маникюр
Нежно и свежо
Цветной французский маникюр
Эффектные вертикали
Цветной французский маникюр
Смелый выбор

Ранее "Телеграф" сообщал, какие цвета лаков для ногтей в моде летом 2023 года. Актуальны яркие оттенки на любой вкус. А еще мы рассказывали о главных трендах свадебного маникюра, ведь в этот день образ невесты должен быть безукоризненным.

Теги:
#Маникюр #Французский маникюр