Бермуды, карго и юбки с разрезами: какие вещи стоит добавить в свой летний гардероб (фото)

В летнюю погоду есть возможность составить много красивых образов

Весна заканчивается, поэтому пора разобраться в главных летних трендах. В этом сезоне в гардеробе понадобятся поясные изделия – юбки, шорты, брюки… Разнообразие актуальных фасонов, цветов и тканей приятно впечатляет.

Стоит обратить внимание на топ-7 низов, которые станут частью трендовых образов. О том, как стильно одеваться летом 2023 года, рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Какая одежда в моде летом 2023? Если вы в поиске стильных поясных изделий, то смело выбирайте юбки, брюки и шорты, согласно этим трендам:

Юбка до колен. Девушкам низкого роста стилистка рекомендует носить с каблуками или в монохромных образах. Разрез и асимметрия приветствуются.

Девушкам низкого роста стилистка рекомендует носить с каблуками или в монохромных образах. Разрез и асимметрия приветствуются. Бермуды. Идеально сочетаются с каблуками. Если надевайте с низким ходом, то лучше взять не слишком контрастный з вашей кожей оттенок.

Идеально сочетаются с каблуками. Если надевайте с низким ходом, то лучше взять не слишком контрастный з вашей кожей оттенок. Пышная юбка. Чудесно дополняется как утонченной обувью, так и вариантами в стиле кэжуал.

Чудесно дополняется как утонченной обувью, так и вариантами в стиле кэжуал. Брюки карго. Все еще остаются популярными. Хорошая идея: сбалансировать карго женственными элементами образа. Подойдут практически под любую обувь.

Все еще остаются популярными. Хорошая идея: сбалансировать карго женственными элементами образа. Подойдут практически под любую обувь. Юбка с разрезом. Актуальна разная длина, в том числе макси.

Актуальна разная длина, в том числе макси. Объемные брюки с низкой посадкой. Стилистка советует миксовать с приталенными топами.

Стилистка советует миксовать с приталенными топами. Льняные брюки. Идеальная ткань для летней жары. Вьетнамки, кеды и босоножки дополнят вещь.

Юбка - обязательный атрибут летнего гардероба

Пышные юбки снова в моде

Низкая посадка - тренд сезона

Разрезы остаются в тренде

Лен - лучшая ткань для жары

Шорты летом тоже пригодятся

Карго все еще актуальны

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