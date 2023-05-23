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Бермуды, карго и юбки с разрезами: какие вещи стоит добавить в свой летний гардероб (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Лето не за горами Новость обновлена 23 мая 2023, 16:50
Лето не за горами. Фото Freepik

В летнюю погоду есть возможность составить много красивых образов

Весна заканчивается, поэтому пора разобраться в главных летних трендах. В этом сезоне в гардеробе понадобятся поясные изделия – юбки, шорты, брюки… Разнообразие актуальных фасонов, цветов и тканей приятно впечатляет.

Стоит обратить внимание на топ-7 низов, которые станут частью трендовых образов. О том, как стильно одеваться летом 2023 года, рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Какая одежда в моде летом 2023? Если вы в поиске стильных поясных изделий, то смело выбирайте юбки, брюки и шорты, согласно этим трендам:

  • Юбка до колен. Девушкам низкого роста стилистка рекомендует носить с каблуками или в монохромных образах. Разрез и асимметрия приветствуются.
  • Бермуды. Идеально сочетаются с каблуками. Если надевайте с низким ходом, то лучше взять не слишком контрастный з вашей кожей оттенок.
  • Пышная юбка. Чудесно дополняется как утонченной обувью, так и вариантами в стиле кэжуал.
  • Брюки карго. Все еще остаются популярными. Хорошая идея: сбалансировать карго женственными элементами образа. Подойдут практически под любую обувь.
  • Юбка с разрезом. Актуальна разная длина, в том числе макси.
  • Объемные брюки с низкой посадкой. Стилистка советует миксовать с приталенными топами.
  • Льняные брюки. Идеальная ткань для летней жары. Вьетнамки, кеды и босоножки дополнят вещь.
Стильные летние образы с юбками
Юбка - обязательный атрибут летнего гардероба
Стильные летние образы с юбками
Пышные юбки снова в моде
Стильные летние образы с брюками
Низкая посадка - тренд сезона
Стильные летние образы с юбками
Разрезы остаются в тренде
Стильные летние образы с брюками
Лен - лучшая ткань для жары
Стильные летние образы с шортами
Шорты летом тоже пригодятся
Стильные летние образы с карго
Карго все еще актуальны

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных оттенках лета 2023 года. С помощью цвета ваш образ будет еще более стильным и актуальным.

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#Мода #Лето