Бермуды, карго и юбки с разрезами: какие вещи стоит добавить в свой летний гардероб (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В летнюю погоду есть возможность составить много красивых образов
Весна заканчивается, поэтому пора разобраться в главных летних трендах. В этом сезоне в гардеробе понадобятся поясные изделия – юбки, шорты, брюки… Разнообразие актуальных фасонов, цветов и тканей приятно впечатляет.
Стоит обратить внимание на топ-7 низов, которые станут частью трендовых образов. О том, как стильно одеваться летом 2023 года, рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.
Какая одежда в моде летом 2023? Если вы в поиске стильных поясных изделий, то смело выбирайте юбки, брюки и шорты, согласно этим трендам:
- Юбка до колен. Девушкам низкого роста стилистка рекомендует носить с каблуками или в монохромных образах. Разрез и асимметрия приветствуются.
- Бермуды. Идеально сочетаются с каблуками. Если надевайте с низким ходом, то лучше взять не слишком контрастный з вашей кожей оттенок.
- Пышная юбка. Чудесно дополняется как утонченной обувью, так и вариантами в стиле кэжуал.
- Брюки карго. Все еще остаются популярными. Хорошая идея: сбалансировать карго женственными элементами образа. Подойдут практически под любую обувь.
- Юбка с разрезом. Актуальна разная длина, в том числе макси.
- Объемные брюки с низкой посадкой. Стилистка советует миксовать с приталенными топами.
- Льняные брюки. Идеальная ткань для летней жары. Вьетнамки, кеды и босоножки дополнят вещь.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных оттенках лета 2023 года. С помощью цвета ваш образ будет еще более стильным и актуальным.