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Маст-хев летнего гардероба: трендовые шорты, которые должны быть у каждой модницы в этом году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Шорты - самая ходовая летняя одежда Новость обновлена 24 мая 2023, 08:12
Шорты - самая ходовая летняя одежда. Фото pexels.com

Вариантов очень много — выбирайте то, что вам по душе

Лето уже не за горами, да и последние деньки весны 2023 балуют нас теплом и хорошей погодой, поэтому пора доставать из своего шкафа легкие летние вещи, в которых на улице будет не так жарко. И один из безоговорочных маст-хевов летнего гардероба — это конечно шорты.

Регулируя длину, выбор ткани и цвета, можно подобрать шорты практически для любого стиля, потребностей и обстоятельств, пишет стилист Яна Платонова в своем модном блоге в Инстаграм. Также модный эксперт создала небольшую подборку различных образов с шортами, которые подойдут как на каждый день, в дорогу, для отдыха и даже для деловых встреч.

Стоит отметить, что в 2023 году в моде более расслабленные и свободные модели шорт. Стилист также рекомендует забыть о фасонах, демонстрирующих или почти демонстрирующих обнаженные ягодицы, особенно когда вы гуляете по городу. Это конечно личное дело каждого, и можно носить все, что душе угодно, но не забывайте об уместности, этикете и гигиене.

Какие шорты будут актуальны летом 2023: подборка стильных образов

Шорты на лето 2023
Стильные шорты на лето 2023
Актуальные шорты на лето 2023
Модные шорты на лето 2023
Трендовые шорты на лето 2023
Шорты на лето
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Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных оттенках лета 2023 года. С помощью цвета ваш образ будет еще более стильным и актуальным.

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