Летние тренды 2023: Андре Тан назвал вещи, без которых ваш гардероб будет неполноценный в этом сезоне (фото)

Модельер назвал 5 актуальных трендов на лето, на которые стоит обратить внимание украинским модницам

Всего через несколько дней наступит лето, вы в это верите? Время так быстро пролетело, но это означает, что так же пришло время узнать о модных тенденциях лета 2023 года.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал пять актуальных трендов этого сезона и рассказал, с какими предметами гардероба их можно комбинировать, чтобы создать стильный образ. Выбирайте, что вам по душе, однако, помните, что ваш гардероб всегда остается выбором собственного стиля и выражением вашей личности через моду. Наслаждайтесь модой и создавайте неповторимые образы по своему вкусу.

1. Монохром в цвете

Монохром в цвете стал самым модным сочетанием этого сезона. Не бойтесь экспериментировать с образами в цвете – фуксия, глубокий темно-синий и темно-зеленый, а также образы в монохромных принтах – смело добавляйте в свой гардероб.

2. Вырезы и открытый живот

Открытый живот стал главным трендом этого лета. Теперь это не только спущенные на бедра брюки и джинсы, но и открытые пуговицы кардиганов, а также разрезы в платьях и кожаных куртках. Такие элементы помогают сделать образы более текстурными и интересными, а также придают пикантности простейшим нарядам. Обратите внимание на платья с фигурными вырезами, без дополнительного декора и принта. Они, кстати, смотрятся очень круто на монохромных платьях.

3. Кроп-топы

Кроп-топы, особенно в бельевом стиле, будут на пике популярности этого летнего сезона. Они идеально сочетаются с брюками, джинсами, шортами, бермудами и юбками. Дополнив образ пиджаком или рубашкой, вы можете создать более сбалансированный образ, сочетающий в себе сексуальность и тайну.

4. Прозрачность

Несмотря на то, что оверсайз все еще остается актуальным трендом, женственные образы никто не отменял. Полупрозрачные платья, юбки и топы смело добавляйте в свой гардероб. Легкие и воздушные наряды, дополненные грубой обувью, создадут свежий и модный образ.

5. Яркий красный

Наверное, вы заметили, что многие звезды выбирают именно этот цвет, потому что он является беспроигрышным вариантом для любого предмета вашего гардероба. Главное – подобрать правильные сочетания. Красный сам по себе выступает достаточно самостоятельным, поэтому не переборщите с аксессуарами.

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