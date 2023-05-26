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Стильные 90-х в топе: самые трендовые модели жакетов 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Стильные жакеты на лето - топ-6 фасонов
Стильные жакеты на лето - топ-6 фасонов. Фото pexels.com

Жакетов много не бывает!

Несмотря на то, что скоро лето, и пора бы уже выбирать купальники, о которых мы кстати уже писали, не стоит забывать, что даже летом бывают холодные дни и вечера, когда без жакета не обойтись. Почему бы не подготовить его заранее, и выбрать самый стильный фасон?

Стилист под ником alyona_krutova в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой из шести самых стильных и трендовых фасонов жакетов, которые на пике актуальности в 2023 году.

Трендовые модели жакетов 2023 года:

  • Укороченные жакеты — зрительно удлиняют ноги, если носить с брюками/джинсами/юбками/шортами с высокой посадкой.
  • Кожаные жакеты — сочетайте их с разными фактурами. Кожа+деним, кожа+вискоза, кожа+кашемир. Микс фактур всегда смотрится стильно и интересно.
  • Сатиновые жакеты.
  • Принтованные жакеты — однако с ними нужно быть осторожным. Если у вас есть лишний вес, они могут добавить еще больше объемов.
  • Силуэт "Песочные часы" — женственность и еще раз женственность.
  • Гипероверсайз — выглядят грубо и соблазнительно. Оверсайз жакет может выгодно подчеркнуть вашу миниатюрность.
Трендовые модели жакетов 2023 года
Трендовые модели жакетов 2023 года
Трендовые модели жакетов 2023 года
Трендовые модели жакетов 2023 года
Трендовые модели жакетов 2023 года
Трендовые модели жакетов 2023 года

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