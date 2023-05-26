Стильные 90-х в топе: самые трендовые модели жакетов 2023 года (фото)
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Жакетов много не бывает!
Несмотря на то, что скоро лето, и пора бы уже выбирать купальники, о которых мы кстати уже писали, не стоит забывать, что даже летом бывают холодные дни и вечера, когда без жакета не обойтись. Почему бы не подготовить его заранее, и выбрать самый стильный фасон?
Стилист под ником alyona_krutova в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой из шести самых стильных и трендовых фасонов жакетов, которые на пике актуальности в 2023 году.
Трендовые модели жакетов 2023 года:
- Укороченные жакеты — зрительно удлиняют ноги, если носить с брюками/джинсами/юбками/шортами с высокой посадкой.
- Кожаные жакеты — сочетайте их с разными фактурами. Кожа+деним, кожа+вискоза, кожа+кашемир. Микс фактур всегда смотрится стильно и интересно.
- Сатиновые жакеты.
- Принтованные жакеты — однако с ними нужно быть осторожным. Если у вас есть лишний вес, они могут добавить еще больше объемов.
- Силуэт "Песочные часы" — женственность и еще раз женственность.
- Гипероверсайз — выглядят грубо и соблазнительно. Оверсайз жакет может выгодно подчеркнуть вашу миниатюрность.
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