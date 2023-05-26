Стильные 90-х в топе: самые трендовые модели жакетов 2023 года (фото)

Жакетов много не бывает!

Несмотря на то, что скоро лето, и пора бы уже выбирать купальники, о которых мы кстати уже писали, не стоит забывать, что даже летом бывают холодные дни и вечера, когда без жакета не обойтись. Почему бы не подготовить его заранее, и выбрать самый стильный фасон?

Стилист под ником alyona_krutova в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой из шести самых стильных и трендовых фасонов жакетов, которые на пике актуальности в 2023 году.

Трендовые модели жакетов 2023 года:

Укороченные жакеты — зрительно удлиняют ноги, если носить с брюками/джинсами/юбками/шортами с высокой посадкой.

— зрительно удлиняют ноги, если носить с брюками/джинсами/юбками/шортами с высокой посадкой. Кожаные жакеты — сочетайте их с разными фактурами. Кожа+деним, кожа+вискоза, кожа+кашемир. Микс фактур всегда смотрится стильно и интересно.

— сочетайте их с разными фактурами. Кожа+деним, кожа+вискоза, кожа+кашемир. Микс фактур всегда смотрится стильно и интересно. Сатиновые жакеты.

Принтованные жакеты — однако с ними нужно быть осторожным. Если у вас есть лишний вес, они могут добавить еще больше объемов.

— однако с ними нужно быть осторожным. Если у вас есть лишний вес, они могут добавить еще больше объемов. Силуэт "Песочные часы" — женственность и еще раз женственность.

— женственность и еще раз женственность. Гипероверсайз — выглядят грубо и соблазнительно. Оверсайз жакет может выгодно подчеркнуть вашу миниатюрность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этим летом. Особенно популярны босоножки на танкетке, который украсят любой образ.