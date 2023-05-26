Летний дизайн, который не оставит никого равнодушным: идеи маникюра "глазированное омбре" (фото)

В новом сезоне актуальными будут простые комбинации цветов

Как и все модные тренды, которые были популярны в середине 2010-х годов, дизайны маникюра с омбре со временем вошли в список антитрендов. Однако спустя 10 лет такой дизайн снова стал очень популярным, но теперь в новой модной интерпретации, напоминающей глазировку.

Современные мастера нейл-арта объединили два популярных тренда — омбре и глазированный финиш, чтобы придать дизайну новую жизнь. В результате обычный маникюр преобразился в модную вариацию, вдохновленную дизайном Хейли Бибер.

Глазированное омбре придает ассоциации с летом — его эффект напоминает внутреннюю часть морской раковины, где жемчужное покрытие переливается великолепными перламутровыми оттенками. В летнем сезоне модными будут простые комбинации цветов, где основным элементом будет изменение яркости в пределах одной цветовой гаммы.

Маникюр привлекает внимание своим интересным и непринужденным видом, отличающимся от обычного плавного перехода от розового к молочному.

Интересно выглядит нейл-арт, в котором сочетаются нюдовая база и уникальная деталь — золотая или серебряная втирка.

В 2023 году в трендах модного маникюра находится цветочный дизайн. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.