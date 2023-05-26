Можно не ходить в одних платьях: идеи стильных образов для беременных красавиц на лето (фото)

Не все специализированные магазины предлагают своим клиенткам удобную и одновременно стильную одежду

Беременность – это отличный, но тревожный период в жизни женщины, сопровождаемый определенными неудобствами. Беременным не только приходится соблюдать правила здорового питания, но и одеваться в одежду, которая не повредит малышу в животике. Не вся она бывает стильной.

Каждая беременная представительница прекрасного пола замечает, как любимая одежда становится неожиданно неудобной, перестает подходить по размеру, ограничивает движения и часто просто мешает, а магазины, специализированные для беременных, редко предлагают подходящий выбор.

Эксперты ELLE Ukraine собрали в подборке стильные и удобные образы для будущих модных мамочек, актуальных этим летом. Ходить в жару в одних платьях не стоит, ведь фигуре с округлым животиком будет удобно как в шортах, так и в юбках, джинсах.

Кстати, невозможно не радоваться тому, что в этом году актуален тренд на комфортные купальники. В удобных моделях, если правильно подобрать их, вы будете чувствовать себя очень уверенно.

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