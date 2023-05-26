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Можно не ходить в одних платьях: идеи стильных образов для беременных красавиц на лето (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Беременным тоже можно быть стильными
Беременным тоже можно быть стильными. Фото freepik.com

Не все специализированные магазины предлагают своим клиенткам удобную и одновременно стильную одежду

Беременность – это отличный, но тревожный период в жизни женщины, сопровождаемый определенными неудобствами. Беременным не только приходится соблюдать правила здорового питания, но и одеваться в одежду, которая не повредит малышу в животике. Не вся она бывает стильной.

Каждая беременная представительница прекрасного пола замечает, как любимая одежда становится неожиданно неудобной, перестает подходить по размеру, ограничивает движения и часто просто мешает, а магазины, специализированные для беременных, редко предлагают подходящий выбор.

Эксперты ELLE Ukraine собрали в подборке стильные и удобные образы для будущих модных мамочек, актуальных этим летом. Ходить в жару в одних платьях не стоит, ведь фигуре с округлым животиком будет удобно как в шортах, так и в юбках, джинсах.

беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ
беременная девушка модный образ

Кстати, невозможно не радоваться тому, что в этом году актуален тренд на комфортные купальники. В удобных моделях, если правильно подобрать их, вы будете чувствовать себя очень уверенно.

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#Мода #Беременность