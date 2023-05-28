Пять стильных образов, которые нужно повторить этим летом (фото)

В тенденциях в новом сезоне преобладает расслабленность

Это универсальная модная "шпаргалка", которая пригодится в любой запутанной ситуации, особенно учитывая, что у вас уже есть все необходимые элементы для создания летних образов. Про модные тренды жаркого сезона ранее рассказал дизайнер Андре Тан.

Персональный стилист Альона (watchingukraine) подготовила подборку простых, но очень стильных летних образов, которые можно без особого труда повторить в следующие три месяца. Такие летние формулы очень легкие и не сковывают движений.

Светлые шорты (лен/хлопок/деним) + черная майка

Минималистическое бодикон платье + расслабленная сумка + низкий ход

Топ-бандо + расслабленные штаны

Костюм: брюки rелахed-fit + жилетка

Джинсы + блузка в романтическом стиле + низкий ход

Стоит отметить, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Стилист Ната Москаленко в фотоподборке показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стилизовать образ в стиле old money для мужчин. Его поклонником, кстати, является итальянский актер Микеле Морроне, ставший звездой эротического польского фильма "365 дней".