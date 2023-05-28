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Какой маникюр сделать на выпускной 2023: 15 стильных идей, которые легко повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ногти должны дополнять праздничный образ Новость обновлена 28 мая 2023, 12:20
Ногти должны дополнять праздничный образ. Фото Freepik

Выбор маникюра на выпускной вечер — ответственная миссия

Маникюр – важная часть образа, тем более если речь идет об особенных событиях. Дизайн ногтей внимательно продумывают как невесты, так и выпускницы. Накануне выпускных вечеров "Телеграф" подготовил подборку стильных идей маникюра, которые легко повторить.

Выпускной вечер – возможность надеть роскошное платье и туфли на высоком каблуке, сделать красивую прическу и праздничный макияж. Конечно же, не меньшую роль в вашем идеальном образе играет маникюр.

Чаще всего выпускницы выбирают для прощального вечера со школой французский маникюр. Классику нейл-арта можно разнообразить: покрыть кончики ногтей не белым тоном, а цветом, или же добавить украшения. Всевозможные стразы, кристаллы, камни, жемчужины и даже цепочки приветствуются. В этот день ваши ногти должны сиять и выделяться.

Тем, кто любит сдержанный дизайн, понравится минимализм, изящная абстракция, матовые покрытия и нюдовые оттенки. Белый цвет – еще один лаконичный вариант. Хотя и цветные нейл-дизайны уместны. Сиреневый, розовый, голубой – выбор за вами.

Беспроигрышный вариант для маникюра на выпускной вечер – блеск: серебро, золото, бронза, перламутр или металлик.

Идеи маникюра на выпускной 2023

Идея маникюра на выпускной
Стразы - отличная идея
Идея маникюра на выпускной
Свежий вариант френча
Идея маникюра на выпускной
Перламутр - беспроигрышный выбор
Идея маникюра на выпускной
Звезды - уместный дизайн для выпускного
Идея маникюра на выпускной
Стильный дизайн
Идея маникюра на выпускной
Сиреневый - хит сезона
Идея маникюра на выпускной
Френч всегда в моде
Идея маникюра на выпускной
Золотой декор
Идея маникюра на выпускной
Розовые оттенки не теряют популярности
Идея маникюра на выпускной
Шик и блеск
Идея маникюра на выпускной
Нежный маникюр
Идея маникюра на выпускной
Эффектное нейл-оформление
Идея маникюра на выпускной
Белый - актуален всегда
Идея маникюра на выпускной
Изящный дизайн маникюра
Идея маникюра на выпускной
Нюд - вечная классика

Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается актуальным, какие бы не появлялись тренды. Однако если традиционный дизайн вам надоел, можно разнообразить френч с помощью ярких идей.

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#Маникюр #Выпускной вечер #Выпускной