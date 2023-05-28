Какой маникюр сделать на выпускной 2023: 15 стильных идей, которые легко повторить (фото)
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Выбор маникюра на выпускной вечер — ответственная миссия
Маникюр – важная часть образа, тем более если речь идет об особенных событиях. Дизайн ногтей внимательно продумывают как невесты, так и выпускницы. Накануне выпускных вечеров "Телеграф" подготовил подборку стильных идей маникюра, которые легко повторить.
Выпускной вечер – возможность надеть роскошное платье и туфли на высоком каблуке, сделать красивую прическу и праздничный макияж. Конечно же, не меньшую роль в вашем идеальном образе играет маникюр.
Чаще всего выпускницы выбирают для прощального вечера со школой французский маникюр. Классику нейл-арта можно разнообразить: покрыть кончики ногтей не белым тоном, а цветом, или же добавить украшения. Всевозможные стразы, кристаллы, камни, жемчужины и даже цепочки приветствуются. В этот день ваши ногти должны сиять и выделяться.
Тем, кто любит сдержанный дизайн, понравится минимализм, изящная абстракция, матовые покрытия и нюдовые оттенки. Белый цвет – еще один лаконичный вариант. Хотя и цветные нейл-дизайны уместны. Сиреневый, розовый, голубой – выбор за вами.
Беспроигрышный вариант для маникюра на выпускной вечер – блеск: серебро, золото, бронза, перламутр или металлик.
Идеи маникюра на выпускной 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается актуальным, какие бы не появлялись тренды. Однако если традиционный дизайн вам надоел, можно разнообразить френч с помощью ярких идей.