На бретельках и с ажуром: стилист назвал 9 трендов платья, которые будут самыми модными этим летом (фото)

Вещь, которая обязательно должна быть в вашем летнем гардеробе

С каждым годом модные тенденции актуальны все дольше в течение времени: сейчас тренды могут оставаться на пике популярности три, четыре или даже больше сезонов подряд. То же происходит и с трендами летних платьев.

Персональный стилист Матвей Калугин назвал девять актуальных моделей платьев следующих трех месяцев, одна из которых обязательно должна быть в вашем гардеробе. Также эксперт рассказал, как правильно стилизовать этот женственный элемент гардероба в образах.

Платье-слип с воланами

Соответствует актуальной эстетике 00-х, впрочем, в ее мягком выражении. Максимально нежная, элегантная и фактурная вещь, которая может разнообразить минималистичные платья в гардеробе.

Слипы с ажурными вставками

Бельевой стиль остается актуальным, ведь нацелен на непринужденность и комфорт. Более того, чем контрастнее кружево на платье, тем интереснее.

Платья кроше на бретельках

С лета в лето кроше расширяет свой круг поклонников. Вязаное платье на тонких бретельках, особенно полуприталенное, будет придавать летним стилизациям фактурности и мягкой сексуальности.

Сарафаны на тонких бретелях

С таким силуэтом вы сделаете акцент в зоне декольте и руках, полностью закрыв низ. Одно из самых удобных повседневных платьев.

Платья-кимоно

Невероятно фигурное и легкое платье, которое могут носить представительницы всех типов фигур. Оно будет открывать зону декольте, акцентировать талию и может быть застилизованное как на каждый день, так и "на выход".

Ассиметричный вырез/на одно плечо

Может подойти к каждой фигуре, выбрав правильную длину и материал. Прекрасная опция для особых событий, которых летом встречается больше.

Сетчатые платья

Вы можете носить свободное платье как накидку на футболку с шортами, так и силуэтное как самостоятельный элемент для более откровенных стилизаций. Особенно актуальны нынче сетчатые платья с фотопринтом.

Платья-бандо

Прекрасный выбор на лето для минималисток. Без лишних деталей, с акцентом на плечи и декольте. Может быть, как силуэтной из плотного материала, так и из объемного поплина, атласа или льна.

Платья из денима

И снова трендовая эстетика 00-х заявляет о себе. Впрочем, сейчас такое платье может выражаться в разных силуэтах, длинах и техниках денима.

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.