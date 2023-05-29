На бретельках и с ажуром: стилист назвал 9 трендов платья, которые будут самыми модными этим летом (фото)
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Вещь, которая обязательно должна быть в вашем летнем гардеробе
С каждым годом модные тенденции актуальны все дольше в течение времени: сейчас тренды могут оставаться на пике популярности три, четыре или даже больше сезонов подряд. То же происходит и с трендами летних платьев.
Персональный стилист Матвей Калугин назвал девять актуальных моделей платьев следующих трех месяцев, одна из которых обязательно должна быть в вашем гардеробе. Также эксперт рассказал, как правильно стилизовать этот женственный элемент гардероба в образах.
Платье-слип с воланами
Соответствует актуальной эстетике 00-х, впрочем, в ее мягком выражении. Максимально нежная, элегантная и фактурная вещь, которая может разнообразить минималистичные платья в гардеробе.
Слипы с ажурными вставками
Бельевой стиль остается актуальным, ведь нацелен на непринужденность и комфорт. Более того, чем контрастнее кружево на платье, тем интереснее.
Платья кроше на бретельках
С лета в лето кроше расширяет свой круг поклонников. Вязаное платье на тонких бретельках, особенно полуприталенное, будет придавать летним стилизациям фактурности и мягкой сексуальности.
Сарафаны на тонких бретелях
С таким силуэтом вы сделаете акцент в зоне декольте и руках, полностью закрыв низ. Одно из самых удобных повседневных платьев.
Платья-кимоно
Невероятно фигурное и легкое платье, которое могут носить представительницы всех типов фигур. Оно будет открывать зону декольте, акцентировать талию и может быть застилизованное как на каждый день, так и "на выход".
Ассиметричный вырез/на одно плечо
Может подойти к каждой фигуре, выбрав правильную длину и материал. Прекрасная опция для особых событий, которых летом встречается больше.
Сетчатые платья
Вы можете носить свободное платье как накидку на футболку с шортами, так и силуэтное как самостоятельный элемент для более откровенных стилизаций. Особенно актуальны нынче сетчатые платья с фотопринтом.
Платья-бандо
Прекрасный выбор на лето для минималисток. Без лишних деталей, с акцентом на плечи и декольте. Может быть, как силуэтной из плотного материала, так и из объемного поплина, атласа или льна.
Платья из денима
И снова трендовая эстетика 00-х заявляет о себе. Впрочем, сейчас такое платье может выражаться в разных силуэтах, длинах и техниках денима.
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