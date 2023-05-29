Арбузные, молочные или в стиле русалки: топ-5 трендов маникюра, актуальных этим летом (фото)

Летний маникюр дают волю фантазии, ведь в моде много ярких оттенков и дизайнов

Сдержанные цвета и даже мрачные дизайны ногтей остались позади, так как лето открывает палитру ярких оттенков и приветствует смелые нейл-рисунки. Тенденции очень разнообразны, поэтому вы с легкостью подберете идею маникюра на лето-2023.

Стоит обратить на пять трендов нейл-арта, которые актуальны в летнее время. Такой маникюр украсит любые ногти и прост в исполнении, пишет Hola.

Маникюр русалки

Русалочья эстетика – один из горячих трендов в сфере нейл-дизайна. Морские оттенки, перламутр и мерцания украсят ваши ногти в жаркую погоду. Особенно уместен такой дизайн для отпуска в теплых краях.

А-ля ногти русалки

Хромированные ногти

Металлик не сбавляет популярности. Такой маникюр выглядит эффектно и подчеркнет ваш образ хоть на работе, хоть на летней прогулке.

Шик и блеск

Ногти Барби

Розовая палитра на пике нейл-тенденций в этом сезоне. Мягкие тона а-ля румяна или ярко-розовые оттенки идеально подходят для теплой поры.

Розовый - хит сезона

Арбузный дизайн

Сочные арбузы – один из символов лета, который вдохновляет нейл-мастеров на симпатичные идеи маникюра. Не стоит буквально рисовать на ногтях арбузы, а лишь позаимствовать для дизайна оттенки.

Стильный летний дизайн

Молочные оттенки

Если вы предпочитаете минималистичный дизайн маникюра, то выбирайте покрытие молочными оттенками. Подобные цвета подойдут к любому аутфиту и не будут надоедать.

Вечная классика

Ранее "Телеграф" рассказывал, что базой нейл-арта остается французский маникюр. Однако если классический вариант успел вам надоесть, не стоит отказываться от френча. Есть много стильных способов сделать этот дизайн более свежим, летним и ярким.