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Свободные джинсы, макси платья, юбки и белые майки: самые стильные образы на лето 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Стильные формулы летних образов 2023 - фото Новость обновлена 30 мая 2023, 08:39
Стильные формулы летних образов 2023 - фото. Фото pexels.com

Вдохновляйтесь и будьте самыми стильными

Свободные джинсы и брюки с вьетнамками, макси платья и юбки, жилеты из льна, разнообразные балетки, особенно трендовые сетчатые, пижамные костюмы, летние тренчи и длинные жакеты, простые белые майки да еще очень много всего — тренды лета 2023 года настолько разнообразны, что очень легко потеряться.

Чтобы немного облегчить выбор и составление стильного летнего образа, стилист под ником less_is_best_fashion в Инстаграм отобрала для модниц самые свежие и трендовые формулы луков на лето 2023. Ими активно пользуются фэшн инфлюенсеры, поэтому каждая может их повторить, если они вам нравятся.

Стильные формулы летних образов 2023

  • Майка и джинсы
Стильные формулы летних образов 2023
  • Жилет и широкие брюки
Стильные формулы летних образов 2023
  • Джинсовая макси-юбка и топ
Стильные формулы летних образов 2023
  • Макси slip dress
Стильные формулы летних образов 2023
  • Шорты в пижамном стиле и летний тренч или пиджак
Стильные формулы летних образов 2023
  • Длинная объемная юбка молочного цвета
Стильные формулы летних образов 2023
  • Свободный летний костюм
Стильные формулы летних образов 2023
  • Топ без бретелей и свободные брюки или юбки
Стильные формулы летних образов 2023

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.

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#Мода #Стиль