Свободные джинсы, макси платья, юбки и белые майки: самые стильные образы на лето 2023 (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вдохновляйтесь и будьте самыми стильными
Свободные джинсы и брюки с вьетнамками, макси платья и юбки, жилеты из льна, разнообразные балетки, особенно трендовые сетчатые, пижамные костюмы, летние тренчи и длинные жакеты, простые белые майки да еще очень много всего — тренды лета 2023 года настолько разнообразны, что очень легко потеряться.
Чтобы немного облегчить выбор и составление стильного летнего образа, стилист под ником less_is_best_fashion в Инстаграм отобрала для модниц самые свежие и трендовые формулы луков на лето 2023. Ими активно пользуются фэшн инфлюенсеры, поэтому каждая может их повторить, если они вам нравятся.
Стильные формулы летних образов 2023
- Майка и джинсы
- Жилет и широкие брюки
- Джинсовая макси-юбка и топ
- Макси slip dress
- Шорты в пижамном стиле и летний тренч или пиджак
- Длинная объемная юбка молочного цвета
- Свободный летний костюм
- Топ без бретелей и свободные брюки или юбки
Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.