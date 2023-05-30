Свободные джинсы, макси платья, юбки и белые майки: самые стильные образы на лето 2023 (фото)

Вдохновляйтесь и будьте самыми стильными

Свободные джинсы и брюки с вьетнамками, макси платья и юбки, жилеты из льна, разнообразные балетки, особенно трендовые сетчатые, пижамные костюмы, летние тренчи и длинные жакеты, простые белые майки да еще очень много всего — тренды лета 2023 года настолько разнообразны, что очень легко потеряться.

Чтобы немного облегчить выбор и составление стильного летнего образа, стилист под ником less_is_best_fashion в Инстаграм отобрала для модниц самые свежие и трендовые формулы луков на лето 2023. Ими активно пользуются фэшн инфлюенсеры, поэтому каждая может их повторить, если они вам нравятся.

Стильные формулы летних образов 2023

Майка и джинсы

Жилет и широкие брюки

Джинсовая макси-юбка и топ

Макси slip dress

Шорты в пижамном стиле и летний тренч или пиджак

Длинная объемная юбка молочного цвета

Свободный летний костюм

Топ без бретелей и свободные брюки или юбки

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.