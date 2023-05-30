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Микрофренч, перламутр и много зеленого: тренды маникюра, оказавшиеся на пике лета 2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маникюр – неотъемлемая часть летнего образа Новость обновлена 30 мая 2023, 15:14
Маникюр – неотъемлемая часть летнего образа. Фото pexels.com

Лето позволяет выбирать для маникюра яркие оттенки и смелые дизайны

Тенденции маникюра меняются из сезона в сезона, и это лето не стало исключением. В моде зеленые оттенки, что как раз под стать теплой поре. Однако некоторые нейл-дизайны, к примеру, микрофренч, остаются актуальными уже много лет.

Летом 2023 года стоит обратить внимание на 11 стильных вариантов, такой маникюр украсит ногти любой длины и формы. Идеи маникюра для летнего сезона, которые легко повторить, ищите в нашем материале.

Так, французский маникюр остается базой нейл-арта, но особенно в моде этим летом микрофренч. Кончики ногтей можно покрыть не белым, а цветным тоном, неоновые оттенки одни из трендовых.

Все еще остается на пике тенденций металлик и нейл-дизайны с блестящими элементами. Не сбавляет оборотов и перламутр.

Истинно летний дизайн маникюра – все оттенки арбуза. Главный цвет этого сезона – зеленый, гармонирующий с буйством природы в это время. Второй фаворит – желтый, цвет солнца, которое щедро пригревает нас летом.

Идеи маникюра для лета 2023

Серебристый маникюр
Серебро в моде
Арбузный дизайн маникюр
Арбузный дизайн
Желтый микрофренч
Желтый микрофренч
Зеленый маникюр
Зеленый - хит сезона
Маникюр с ромашками
Стильная идея
Сиреневый маникюр
Нежный оттенок
Стильный маникюр
Необычный дизайн
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Желтый маникюр
Сочный цвет
Перламутровый маникюр
Перламутр остается актуальным
Красивый маникюр
Красивый маникюр для лета

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моду вошел "морковный" маникюр. Сочный оттенок преобразит ваши ногти этим летом. А еще мы писали, как разнообразить французский маникюр, если френч в классическом исполнении вам приелся.

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