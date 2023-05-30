Микрофренч, перламутр и много зеленого: тренды маникюра, оказавшиеся на пике лета 2023 (фото)

Лето позволяет выбирать для маникюра яркие оттенки и смелые дизайны

Тенденции маникюра меняются из сезона в сезона, и это лето не стало исключением. В моде зеленые оттенки, что как раз под стать теплой поре. Однако некоторые нейл-дизайны, к примеру, микрофренч, остаются актуальными уже много лет.

Летом 2023 года стоит обратить внимание на 11 стильных вариантов, такой маникюр украсит ногти любой длины и формы. Идеи маникюра для летнего сезона, которые легко повторить, ищите в нашем материале.

Так, французский маникюр остается базой нейл-арта, но особенно в моде этим летом микрофренч. Кончики ногтей можно покрыть не белым, а цветным тоном, неоновые оттенки одни из трендовых.

Все еще остается на пике тенденций металлик и нейл-дизайны с блестящими элементами. Не сбавляет оборотов и перламутр.

Истинно летний дизайн маникюра – все оттенки арбуза. Главный цвет этого сезона – зеленый, гармонирующий с буйством природы в это время. Второй фаворит – желтый, цвет солнца, которое щедро пригревает нас летом.

Идеи маникюра для лета 2023

Серебро в моде

Арбузный дизайн

Желтый микрофренч

Зеленый - хит сезона

Стильная идея

Нежный оттенок

Необычный дизайн

Маникюр со звездами

Сочный цвет

Перламутр остается актуальным

Красивый маникюр для лета

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моду вошел "морковный" маникюр. Сочный оттенок преобразит ваши ногти этим летом. А еще мы писали, как разнообразить французский маникюр, если френч в классическом исполнении вам приелся.