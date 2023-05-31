Один из самых горячих трендов 2023 года: как стильно носить юбку макси (фото)

Вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой

Отправляясь на шопинг, очень трудно ошибиться в выборе вещей, ведь выбор достаточно большой, а вот в тренде бывает не все. Чтобы немного помочь и облегчить выбор модницам, мы и рассказываем о модных трендах 2023 года, среди которых одним из самых горячих являются юбки в длине макси.

Стилист albina_chymyrys в своем модно блоге в Инстаграм отметила, что юбка макси – это именно тот тренд, которого не следует бояться, ведь он легко может стать базой на годы. Поэтому желательно иметь эту вещь в своем гардеробе. Более того, она подходит не только для лета.

Юбки макси легко адаптируются к большинству типов фигуры, поскольку визуально делают силуэт максимально изящным, высоким и стройным. Бренды предлагают множество вариантов для экспериментов в совершенно разных фактурах и стилях (кожа, деним, сатин, карго), которые помогут дополнить или наоборот сделать акцент в вашем особом или повседневном образе.

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.