Ваши ручки будут очаровательны: тренды маникюра, на которые стоит обратить свое внимание в 2023 году (фото)

Среди трендов как яркие так и более спокойные варианты

Каждый год институт цвета Pantone выбирает главный цвет года, на который следует делать основную ставку всем модницам мира, как в гардеробе, так и в макияже и маникюре. В 2023 году Pantone объявил годом цвета Viva Magenta — сочной смесью красного и розового оттенка.

Однако это не значит, что стоит делать свой маникюр исключительно в этом оттенке. Разок можно и сделать его, однако в году ведь так много дней. Если вы покрываете ногти гелем — то это как минимум 12 разных маникюров. Давайте же разбираться, что в тренде в 2023 году.

Тренды маникюра 2023:

Френч — в любом возможном его формате, как с классическим белым кончиком, так и с цветными.

Нюд — сейчас мода на естественность, поэтому ненавязчивый, благородный, легкий и нежный маникюр – подходит для любого стиля и профессии и всегда выглядит на ногтях очень натурально.

Ярко-красный вернулся в качестве одного из популярных летних цветов ногтей в 2023 году. Большое количество звезд носят на ногтях именно этот цвет. Ну и конечно же не забываем про Viva Magenta.

Как с трендами моды, так и с трендами в маникюре мы возвращаемся в старые времена, аля 2000-ые. Поэтому разноцветные ногти (где каждый ноготь покрашен в разный цвет), рисунки, блестки, стразы все это тренд 2023.

Яркие цвета — особое внимание стоит обратить на розовый.

Хромированные, металлические ногти очень быстро набирают популярность, привлекая большое внимание.

Объемные дизайны.

Сердечки, полоски, трещины — это тренды на столько полюбились всеми в 2022 году, поэтому остаются с нами и в 2023 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моду вошел "морковный" маникюр. Сочный оттенок преобразит ваши ногти этим летом. А еще мы писали, как разнообразить французский маникюр, если френч в классическом исполнении вам приелся.