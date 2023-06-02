Если французский маникюр поднадоел: 10 шикарных идей, чтобы освежить классический френч (фото)

Френч с эффектом омбре украсит любые ногти

Французский маникюр – классика нейл-арта, он остается актуальным, какие бы тренды и тенденции не появлялись. Если же френч вам немного надоел, то есть простой способ освежить и разнообразить дизайн.

Не спешите отказываться от французского маникюра, а попробуйте идею френча с эффектом омбре. Такой дизайн подойдет для ногтей любой длины. Стильные идеи маникюра, которые легко повторить, публикует "Телеграф".

Классический французский маникюр предполагает четкие линии между основой розового оттенка и белым кончиком ногтя. Однако есть вариант усовершенствовать френч, добавив эффект омбре. Такой вид маникюра называется French Fade. Главная особенность такого дизайн — более плавный переход цвета основы в белое покрытие кончиков ногтей.

Если традиционный французский маникюр лучше всего смотрится на длинных ногтях, то French Fade украсит и короткие. К тому же, ограничений касательно формы ногтевой пластины нет. Френч-омбре сделает ваш маникюр роскошным, стильным и дорогим. Можно "играть" с матовыми и глянцевыми текстурами, добавлять блеск и мерцающее покрытие.

Идеи французского маникюра French Fade

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