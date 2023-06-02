Укр

Если французский маникюр поднадоел: 10 шикарных идей, чтобы освежить классический френч (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Французский маникюр – база нейл-арта Новость обновлена 02 июня 2023, 13:02
Французский маникюр – база нейл-арта. Фото Freepik

Френч с эффектом омбре украсит любые ногти

Французский маникюр – классика нейл-арта, он остается актуальным, какие бы тренды и тенденции не появлялись. Если же френч вам немного надоел, то есть простой способ освежить и разнообразить дизайн.

Не спешите отказываться от французского маникюра, а попробуйте идею френча с эффектом омбре. Такой дизайн подойдет для ногтей любой длины. Стильные идеи маникюра, которые легко повторить, публикует "Телеграф".

Классический французский маникюр предполагает четкие линии между основой розового оттенка и белым кончиком ногтя. Однако есть вариант усовершенствовать френч, добавив эффект омбре. Такой вид маникюра называется French Fade. Главная особенность такого дизайн — более плавный переход цвета основы в белое покрытие кончиков ногтей.

Если традиционный французский маникюр лучше всего смотрится на длинных ногтях, то French Fade украсит и короткие. К тому же, ограничений касательно формы ногтевой пластины нет. Френч-омбре сделает ваш маникюр роскошным, стильным и дорогим. Можно "играть" с матовыми и глянцевыми текстурами, добавлять блеск и мерцающее покрытие.

Идеи французского маникюра French Fade

Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре
Французский маникюр омбре

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра оказались на пике лета 2023 года. Сезон приветствует яркие оттенки лаков для ногтей и смелые нейл-дизайны.

Теги:
#Маникюр #Французский маникюр