Их время уже прошло: дизайны маникюра, которые больше неактуальны (фото)

В моде натуральность, поэтому от этих дизайнов лучше отказаться

Не стоит забывать, что в одном ряду с трендами идут и антитренды. При чем это качается не только одежды, обуви или аксессуаров, но и маникюра. О трендовых дизайнах мы вам уже рассказывали, пора поговорить о том, что уже не модно.

Все эти дизайны когда-то были очень актуальными, да и сейчас их можно подать красиво. Но все же стилисты рекомендуют не тратить свое время на них.

Антитренды маникюра 2023:

Лепка. Сюда также включается акриловая лепка и вязаный маникюр. Это мило, женственно, волшебно. Но банально и к тому же не совсем удобно.

Многие акценты в одном маникюре. Выглядит слишком витиевато, что тяготит общий образ.

Выглядит слишком витиевато, что тяготит общий образ. Палитра марсала летом. Бордовые ногти для многих считаются классикой, и это неудивительно. Благородные "винные" оттенки очень изысканны. Но лучше отложить их до осени.

Бордовые ногти для многих считаются классикой, и это неудивительно. Благородные "винные" оттенки очень изысканны. Но лучше отложить их до осени. Персонажи мультфильмов. Если вам не 10-15 лет, лучше отказаться от такого дизайна.

Много глитера и страз . Стразы и блестки не всегда выглядят уместно. Конечно, один маленький камешек образ не испортит, но перебор — легко. Совершенно не стоит отказываться от страз, делайте, но минималистично. Во всем должна быть мера.

. Стразы и блестки не всегда выглядят уместно. Конечно, один маленький камешек образ не испортит, но перебор — легко. Совершенно не стоит отказываться от страз, делайте, но минималистично. Во всем должна быть мера. Очень длинные ногти. Длина ногтей XXL – чрезмерная, не удобная и совсем не красивая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра оказались на пике лета 2023 года. Сезон приветствует яркие оттенки лаков для ногтей и смелые нейл-дизайны.м