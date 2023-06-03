Их время уже прошло: дизайны маникюра, которые больше неактуальны (фото)
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В моде натуральность, поэтому от этих дизайнов лучше отказаться
Не стоит забывать, что в одном ряду с трендами идут и антитренды. При чем это качается не только одежды, обуви или аксессуаров, но и маникюра. О трендовых дизайнах мы вам уже рассказывали, пора поговорить о том, что уже не модно.
Все эти дизайны когда-то были очень актуальными, да и сейчас их можно подать красиво. Но все же стилисты рекомендуют не тратить свое время на них.
Антитренды маникюра 2023:
- Лепка. Сюда также включается акриловая лепка и вязаный маникюр. Это мило, женственно, волшебно. Но банально и к тому же не совсем удобно.
- Многие акценты в одном маникюре. Выглядит слишком витиевато, что тяготит общий образ.
- Палитра марсала летом. Бордовые ногти для многих считаются классикой, и это неудивительно. Благородные "винные" оттенки очень изысканны. Но лучше отложить их до осени.
- Персонажи мультфильмов. Если вам не 10-15 лет, лучше отказаться от такого дизайна.
- Много глитера и страз. Стразы и блестки не всегда выглядят уместно. Конечно, один маленький камешек образ не испортит, но перебор — легко. Совершенно не стоит отказываться от страз, делайте, но минималистично. Во всем должна быть мера.
- Очень длинные ногти. Длина ногтей XXL – чрезмерная, не удобная и совсем не красивая.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра оказались на пике лета 2023 года. Сезон приветствует яркие оттенки лаков для ногтей и смелые нейл-дизайны.м