Цветочный дизайн – хит лета: десять стильных идей маникюра, которые украсят любые ногти (фото)

Лето позволяет выбирать более яркие нейл-дизайны маникюра, цветы уместны как никогда

Наступило лето и нейл-мастера предлагают оформлять ногти более яркими тонами. Если вы в поиске стильного дизайна маникюра на лето-2023, то цветы – идеальный вариант. Рисунки не должны быть слишком детализированными, чтобы нейл-арт не выглядел устаревшим.

Стоит обратить внимание на десять красивых идей цветочного маникюра, который подойдет для летнего сезона. Дизайн легко повторить и, что важно, он подойдет как длинным, так и коротким ногтям любых форм.

Цветочный дизайн остается актуальным в нейл-трендах вне времени. Однако пик этой тенденции обычно приходится на теплое время года. В этом сезоне актуальны рисунки разных цветов, в том числе ромашек и подсолнухов. Кроме того, вы можете использовать сухоцветы, чтобы создать роскошный дизайн маникюра.

Смело проявляйте фантазию и обязательно добавляйте модные оттенки. Лаймовый, лавандовый, горчичный, все тона розового и не только… Выбор палитры лаков для ногтей этим летом не предполагает ограничений. Вместе с тем, по желанию оставляйте основу нюдовой или же попробуйте трендовых эффект "прозрачных ногтей".

Идеи цветочного маникюра на лето 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайны оказались в антитрендах маникюра. Так красить ногти не стоит. Помните, что в моде натуральность, а вычурные рисунки остались в прошлом.