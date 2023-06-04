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Цветочный дизайн – хит лета: десять стильных идей маникюра, которые украсят любые ногти (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Цветы – летний нейл-тренд Новость обновлена 04 июня 2023, 15:10
Цветы – летний нейл-тренд. Фото Freepik

Лето позволяет выбирать более яркие нейл-дизайны маникюра, цветы уместны как никогда

Наступило лето и нейл-мастера предлагают оформлять ногти более яркими тонами. Если вы в поиске стильного дизайна маникюра на лето-2023, то цветы – идеальный вариант. Рисунки не должны быть слишком детализированными, чтобы нейл-арт не выглядел устаревшим.

Стоит обратить внимание на десять красивых идей цветочного маникюра, который подойдет для летнего сезона. Дизайн легко повторить и, что важно, он подойдет как длинным, так и коротким ногтям любых форм.

Цветочный дизайн остается актуальным в нейл-трендах вне времени. Однако пик этой тенденции обычно приходится на теплое время года. В этом сезоне актуальны рисунки разных цветов, в том числе ромашек и подсолнухов. Кроме того, вы можете использовать сухоцветы, чтобы создать роскошный дизайн маникюра.

Смело проявляйте фантазию и обязательно добавляйте модные оттенки. Лаймовый, лавандовый, горчичный, все тона розового и не только… Выбор палитры лаков для ногтей этим летом не предполагает ограничений. Вместе с тем, по желанию оставляйте основу нюдовой или же попробуйте трендовых эффект "прозрачных ногтей".

Идеи цветочного маникюра на лето 2023

Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайны оказались в антитрендах маникюра. Так красить ногти не стоит. Помните, что в моде натуральность, а вычурные рисунки остались в прошлом.

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#Маникюр