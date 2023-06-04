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Как модно одеваться этим летом: удобные и красивые образы в стиле минимализм (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Лето – время стильных аутфитов Новость обновлена 04 июня 2023, 18:31
Лето – время стильных аутфитов. Фото freepik.com

Минималистическая эстетика отлично впишется в летние луки

Стиль минимализм сочетает в себе удобство, лаконичность и красоту. Для лета образы в такой эстетике подойдут идеально. Уместны будут как в жару, так и в более прохладные дни.

Как создать стильный минималистический образ летом-2023? Подробнее рассказала стилистка Инна (@stylist.inna) в Instagram.

Создать красивый лук в стиле минимализм просто, если помнить о ряде правил. Вот что говорится в такой себе модной шпаргалке от стилистки:

  • Выбирайте одежду с простыми линиями и минимальным количеством деталей.
  • Нейтральные цвета помогут создать чистый и сбалансированный образ.
  • Выберите несколько ключевых аксессуаров, которые сделают образ завершенным, но не добавят излишества. Это могут быть минималистичные часы, мелкие серьги или простые сумки.
  • Соблюдайте пропорции. Выбирайте одежду, которая подчеркивает фигуру, но не привлекает чрезмерного внимания. Слишком больших силуэтов следует избегать.
  • Выбирайте минималистический макияж. Приветствуются естественные тона, нейтральные палитры и прозрачные текстуры.
  • Сдержанная стрижка или прическа дополняет минималистический образ. Они должны придавать упорядоченность и легкость.

Идеи летних образов в стиле минимализм

Образы в стиле минимализм
Красивые образы с юбками
Образы в стиле минимализм
Пиджак - для прохладной погоды
Образы в стиле минимализм
Удачный стилистический прием с джемпером
Образы в стиле минимализм
Минимум аксессуаров
Образы в стиле минимализм
Сдержанная цветовая гамма
Образы в стиле минимализм
Расслабленные летние образы
Образы в стиле минимализм
Идеальные платья на лето
Образы в стиле минимализм
Продуман каждый нюасн
Образы в стиле минимализм
Натуральные ткани - отличный выбор

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь оказалась в трендах лета-2023. Актуальны как красивые босоножки на танкетке, так и "гладиаторские".

Теги:
#Мода #Минимализм