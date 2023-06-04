Как модно одеваться этим летом: удобные и красивые образы в стиле минимализм (фото)

Минималистическая эстетика отлично впишется в летние луки

Стиль минимализм сочетает в себе удобство, лаконичность и красоту. Для лета образы в такой эстетике подойдут идеально. Уместны будут как в жару, так и в более прохладные дни.

Как создать стильный минималистический образ летом-2023? Подробнее рассказала стилистка Инна (@stylist.inna) в Instagram.

Создать красивый лук в стиле минимализм просто, если помнить о ряде правил. Вот что говорится в такой себе модной шпаргалке от стилистки:

Выбирайте одежду с простыми линиями и минимальным количеством деталей.

Нейтральные цвета помогут создать чистый и сбалансированный образ.

Выберите несколько ключевых аксессуаров, которые сделают образ завершенным, но не добавят излишества. Это могут быть минималистичные часы, мелкие серьги или простые сумки.

Соблюдайте пропорции. Выбирайте одежду, которая подчеркивает фигуру, но не привлекает чрезмерного внимания. Слишком больших силуэтов следует избегать.

Выбирайте минималистический макияж. Приветствуются естественные тона, нейтральные палитры и прозрачные текстуры.

Сдержанная стрижка или прическа дополняет минималистический образ. Они должны придавать упорядоченность и легкость.

Идеи летних образов в стиле минимализм

Красивые образы с юбками

Пиджак - для прохладной погоды

Удачный стилистический прием с джемпером

Минимум аксессуаров

Сдержанная цветовая гамма

Расслабленные летние образы

Идеальные платья на лето

Продуман каждый нюасн

Натуральные ткани - отличный выбор

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