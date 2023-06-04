Как модно одеваться этим летом: удобные и красивые образы в стиле минимализм (фото)
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Минималистическая эстетика отлично впишется в летние луки
Стиль минимализм сочетает в себе удобство, лаконичность и красоту. Для лета образы в такой эстетике подойдут идеально. Уместны будут как в жару, так и в более прохладные дни.
Как создать стильный минималистический образ летом-2023? Подробнее рассказала стилистка Инна (@stylist.inna) в Instagram.
Создать красивый лук в стиле минимализм просто, если помнить о ряде правил. Вот что говорится в такой себе модной шпаргалке от стилистки:
- Выбирайте одежду с простыми линиями и минимальным количеством деталей.
- Нейтральные цвета помогут создать чистый и сбалансированный образ.
- Выберите несколько ключевых аксессуаров, которые сделают образ завершенным, но не добавят излишества. Это могут быть минималистичные часы, мелкие серьги или простые сумки.
- Соблюдайте пропорции. Выбирайте одежду, которая подчеркивает фигуру, но не привлекает чрезмерного внимания. Слишком больших силуэтов следует избегать.
- Выбирайте минималистический макияж. Приветствуются естественные тона, нейтральные палитры и прозрачные текстуры.
- Сдержанная стрижка или прическа дополняет минималистический образ. Они должны придавать упорядоченность и легкость.
Идеи летних образов в стиле минимализм
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