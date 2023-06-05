Женщинам после 45 лет следует избегать таких окрашиваний: три оттенка, которые способны состарить (фото)

Эти цвета больше подходят юным девушкам

Увы, но с возрастом некоторые эксперименты с внешностью стоит прекратить. К примеру, к смене цвета волос стоит подходить очень осторожно, чтобы не прибавить себе лишних лет.

Стилисты отмечают, что неправильно подобранный оттенок волос может легко накинуть несколько лет и подчеркнуть возрастные изменения на лице, пишет Ukr.Media. Рассказываем о трех таких цветах.

С красным оттенком

Женщинам 45+ лучше отказаться от ярких красок с красным оттенком. Такой цвет волос только подчеркнет морщины и мелкие капилляры на коже, а также сделают лицо визуально уставшим. Обратите свое внимание на медные и золотистые тона.

Цвет крыла ворона

Даже если вы всю жизнь красились в угольные оттенки, в возрасте 45+ лучше перейти на более мягкий цвет. Это могут быть шоколадные оттенки или цвет дубовой коры.

Пепельный блонд

Такой оттенок сильно прибавляет возраст, поскольку он выглядит не так серебристым, как седым. И плюс ко всему привлекает внимание к недостаткам лица. Лучше заменить его пшеничным, карамельным и персиковым оттенком.

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