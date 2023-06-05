Много цветов, абстракция и бессмертный френч: самые топовые тренды маникюра на лето 2023 (фото)

Не знаете какой маникюр выбрать — поможем вам вдохновиться

Независимо от того, длинные у вас ногти или короткие, тренды дизайна остаются одинаковыми. Единственное, что на длинных можно больше "разогнаться", однако это не всегда уместно и может выглядеть некрасиво. Чтобы избежать этого, обязательно ознакомьтесь с антитрендами маникюра на 2023 год.

Но сегодня мы хотим рассказать вам о красивом, стильном и актуальном маникюре, который в тренде лета 2023. Да и не только лета — он будет актуален целый год. Вашему вниманию: топ-5 самых стильных дизайнов.

Тренды маникюра 2023: топ-5

Цветочный дизайн

Цветы! Много цветов! Это абсолютный тренд сейчас, для создания такого дизайна можно и нарисовать цветы, и сделать классные наклейки, и даже имитацию сухих цветов.

Абстракция

Абстракция, неровные линии, волны, непонятные рисунки — пик популярности в маникюре 2023. Если ты хочешь выделиться и быть ярче всех, то точно можно попробовать такие варианты.

Кошачий глаз

Кошачий глаз — набирает свои обороты. Такой маникюр выглядит достаточно необычно, но при этом не слишком броско.

Френч

Френч не сдаёт позицию! Стандартный френч всё также пользуется большой популярностью, но многие уже попробовали разнообразить его разными цветами и выглядит это очень здорово.

Нюд

Вечная классика, которая будет актуальна всегда!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра оказались на пике лета 2023 года. Сезон приветствует яркие оттенки лаков для ногтей и смелые нейл-дизайны.