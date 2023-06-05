Много цветов, абстракция и бессмертный френч: самые топовые тренды маникюра на лето 2023 (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не знаете какой маникюр выбрать — поможем вам вдохновиться
Независимо от того, длинные у вас ногти или короткие, тренды дизайна остаются одинаковыми. Единственное, что на длинных можно больше "разогнаться", однако это не всегда уместно и может выглядеть некрасиво. Чтобы избежать этого, обязательно ознакомьтесь с антитрендами маникюра на 2023 год.
Но сегодня мы хотим рассказать вам о красивом, стильном и актуальном маникюре, который в тренде лета 2023. Да и не только лета — он будет актуален целый год. Вашему вниманию: топ-5 самых стильных дизайнов.
Тренды маникюра 2023: топ-5
- Цветочный дизайн
Цветы! Много цветов! Это абсолютный тренд сейчас, для создания такого дизайна можно и нарисовать цветы, и сделать классные наклейки, и даже имитацию сухих цветов.
- Абстракция
Абстракция, неровные линии, волны, непонятные рисунки — пик популярности в маникюре 2023. Если ты хочешь выделиться и быть ярче всех, то точно можно попробовать такие варианты.
- Кошачий глаз
Кошачий глаз — набирает свои обороты. Такой маникюр выглядит достаточно необычно, но при этом не слишком броско.
- Френч
Френч не сдаёт позицию! Стандартный френч всё также пользуется большой популярностью, но многие уже попробовали разнообразить его разными цветами и выглядит это очень здорово.
- Нюд
Вечная классика, которая будет актуальна всегда!
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра оказались на пике лета 2023 года. Сезон приветствует яркие оттенки лаков для ногтей и смелые нейл-дизайны.