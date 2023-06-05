Льняная одежда – маст-хэв летнего гардероба: на что обратить внимание при выборе вещей (фото)
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В льняных изделиях вам будет комфортно хоть в жару, хоть в прохладу
Выбор ткани играет огромную роль для создания не только стильных, а и комфортных летних образов. Лен – незаменимый материал для гардероба на жаркий сезон. Однако при выборе вещей стоит помнить о ряде нюансах.
Какая льняная одежда в моде летом-2023 и как выбрать качественные вещи? Об этом рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в Instagram.
Во-первых, не вся одежда из льна априори считается трендовой и уместной для летнего сезона. Очень важно выбрать крой: он должен быть актуальным.
Во-вторых, Голота призвала обратить внимание на состав: так вам будет комфортно носить льняную одежду. К примеру, если в составе:
- 100% лен – легкий, нежаркий материал, но очень мнется.
- Небольшой процент вискозы и лен – вещь уже не будет так мяться, ткань — более эластичная, но из-за искусственного волокна может парить.
- Хлопок и лен – вещь будет более мягкой.
В-третьих, стилистка отмечает, что льняные вещи легко комбинируются с денимом и вещами из хлопка. К примеру, добавьте в свой летний гардероб льняную рубашку и джинсовые шорты или льняную юбку и хлопчатобумажную футболку. Кроме того, не забывайте дополнять образ аксессуарами, что ваш аутфит был завершенным.
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