Льняная одежда – маст-хэв летнего гардероба: на что обратить внимание при выборе вещей (фото)

В льняных изделиях вам будет комфортно хоть в жару, хоть в прохладу

Выбор ткани играет огромную роль для создания не только стильных, а и комфортных летних образов. Лен – незаменимый материал для гардероба на жаркий сезон. Однако при выборе вещей стоит помнить о ряде нюансах.

Какая льняная одежда в моде летом-2023 и как выбрать качественные вещи? Об этом рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в Instagram.

Во-первых, не вся одежда из льна априори считается трендовой и уместной для летнего сезона. Очень важно выбрать крой: он должен быть актуальным.

Во-вторых, Голота призвала обратить внимание на состав: так вам будет комфортно носить льняную одежду. К примеру, если в составе:

100% лен – легкий, нежаркий материал, но очень мнется.

Небольшой процент вискозы и лен – вещь уже не будет так мяться, ткань — более эластичная, но из-за искусственного волокна может парить.

Хлопок и лен – вещь будет более мягкой.

В-третьих, стилистка отмечает, что льняные вещи легко комбинируются с денимом и вещами из хлопка. К примеру, добавьте в свой летний гардероб льняную рубашку и джинсовые шорты или льняную юбку и хлопчатобумажную футболку. Кроме того, не забывайте дополнять образ аксессуарами, что ваш аутфит был завершенным.

Обращайте внимание на крой одежды

Стильные варианты льняной одежды

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