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Льняная одежда – маст-хэв летнего гардероба: на что обратить внимание при выборе вещей (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лен – лучшая ткань для лета Новость обновлена 05 июня 2023, 19:21
Лен – лучшая ткань для лета. Фото Freepik

В льняных изделиях вам будет комфортно хоть в жару, хоть в прохладу

Выбор ткани играет огромную роль для создания не только стильных, а и комфортных летних образов. Лен – незаменимый материал для гардероба на жаркий сезон. Однако при выборе вещей стоит помнить о ряде нюансах.

Какая льняная одежда в моде летом-2023 и как выбрать качественные вещи? Об этом рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в Instagram.

Во-первых, не вся одежда из льна априори считается трендовой и уместной для летнего сезона. Очень важно выбрать крой: он должен быть актуальным.

Во-вторых, Голота призвала обратить внимание на состав: так вам будет комфортно носить льняную одежду. К примеру, если в составе:

  • 100% лен – легкий, нежаркий материал, но очень мнется.
  • Небольшой процент вискозы и лен – вещь уже не будет так мяться, ткань — более эластичная, но из-за искусственного волокна может парить.
  • Хлопок и лен – вещь будет более мягкой.

В-третьих, стилистка отмечает, что льняные вещи легко комбинируются с денимом и вещами из хлопка. К примеру, добавьте в свой летний гардероб льняную рубашку и джинсовые шорты или льняную юбку и хлопчатобумажную футболку. Кроме того, не забывайте дополнять образ аксессуарами, что ваш аутфит был завершенным.

Льняная одежда
Обращайте внимание на крой одежды
Льняная одежда
Стильные варианты льняной одежды
Льняная одежда
Подобные фасоны - антитренд
Льняная одежда
Примеры образов на лето-2023
Льняная одежда
Актуальные вещи из льна

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#Мода #Лето