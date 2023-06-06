Микрофренч, тай-дай и бабочки: шесть ярких и смелых идей маникюра, которые идеально подходят летнему сезону (фото)

Не бойтесь эффектных дизайнов и сочных оттенков, ведь они сделают ваш маникюр этим летом неповторимым

В летний сезон в нейл-трендах появляется больше ярких цветов и смелых дизайнов. Даже традиционный французский маникюр становится более эффектным. Приветствуются принты и покрытие ногтей разными лаками.

Летом 2023 года стоит обратить внимание на шесть стильный идей маникюра, пишет Allure. Вы сможете подобрать дизайн как на длинные, так и на короткие ногти.

"Чем более яркий лак, тем лучше": вот девиз этого лета. Всевозможные абстракции, дизайн с бабочки, принт тай-дай – лишь несколько горячих нейл-трендов. Кроме того, вы можете не довольствоваться одним цветом лака, а покрыть ногти сразу несколькими оттенками из палитры, получится такой себе радужный маникюр.

Остается актуальным французский маникюр, но в моде одна его вариация – микрофренч. Смело красьте кончики ногтей не традиционным белым, а цветным тоном. Опять же, использовать сразу несколько оттенков – отличный ход. Так называемый волнистый френч, к слову, тоже в тренде сезона и поможет разнообразить классику.

Цветные разводы

Стильная идея маникюра на лето

Разные лаки для ногтей

Яркий микс

Микрофренч

Френч по-новому

Бабочки

Эффектный дизайн

Тай-дай

Смелый принт

Волнистый френч

Свежая вариация френча

Ранее "Телеграф" рассказывал, что хитом летней поры стал цветочный дизайн маникюра. Ногти модниц украшают ромашки, подсолнухи, розы и не только. А еще мы писали о главных антитрендах маникюра, которые испортят любой современный образ.