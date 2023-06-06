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Какие платья в моде этим летом: цветочный принт, вырезы и еще пять трендов, на которые стоит обратить внимание (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Летний гардероб невозможен без платьев
Летний гардероб невозможен без платьев. Фото Freepik

Разнообразие тенденций удовлетворит запросы любой модницы

Платье – обязательный элемент летнего гардероба. Тренды на платья в 2023 году впечатляют разнообразием, но можно выделить семь тенденций, которые будут гарантировать вам стильный образ в любую погоду.

Какие платья в моде летом-2023? Подробнее об этом рассказала украинская стилистка Анна Павленко в Instagram.

Так, стилистка выделяет топ-7 трендов на платья в этом летнем сезоне:

  • Минимализм
  • Драпировка
  • Tube dress
  • Цветочный принт
  • Кроше
  • Полупрозрачность
  • Вырезы

По словам Павленко, при покупке летнего платья стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, выбирайте качественные, максимально натуральные и приятные на ощупь ткани. Во-вторых, если на платье есть принт, то крой должен быть лаконичным, иначе будет перебор. В-третьих, в платье должно быть меньше "визуального шума", так оно будет иметь более презентабельный вид. Что касается длины, то сегодня актуальна и мини, и миди, и макси, так что ориентируйтесь на вкусовые предпочтения.

Модные платья летом 2023

Модные платья
Вечно актуальный принт
Модные платья
Техника кроше - хит лета
Модные платья
Полупрозрачность остается в топе трендов
Модные платья
Вырез украсит обычный фасон
Модные платья
Трендовый крой
Модные платья
Сборки и складки приветствуются
Модные платья
Минимализм уместен в любое время года

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие купальники в моде в этом сезоне. Выбрать сексуальный фасон очень просто.

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#Мода #Платья