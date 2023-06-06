Какие платья в моде этим летом: цветочный принт, вырезы и еще пять трендов, на которые стоит обратить внимание (фото)
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Разнообразие тенденций удовлетворит запросы любой модницы
Платье – обязательный элемент летнего гардероба. Тренды на платья в 2023 году впечатляют разнообразием, но можно выделить семь тенденций, которые будут гарантировать вам стильный образ в любую погоду.
Какие платья в моде летом-2023? Подробнее об этом рассказала украинская стилистка Анна Павленко в Instagram.
Так, стилистка выделяет топ-7 трендов на платья в этом летнем сезоне:
- Минимализм
- Драпировка
- Tube dress
- Цветочный принт
- Кроше
- Полупрозрачность
- Вырезы
По словам Павленко, при покупке летнего платья стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, выбирайте качественные, максимально натуральные и приятные на ощупь ткани. Во-вторых, если на платье есть принт, то крой должен быть лаконичным, иначе будет перебор. В-третьих, в платье должно быть меньше "визуального шума", так оно будет иметь более презентабельный вид. Что касается длины, то сегодня актуальна и мини, и миди, и макси, так что ориентируйтесь на вкусовые предпочтения.
Модные платья летом 2023
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