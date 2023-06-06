Тельняшка – маст-хэв летнего гардероба: примеры стильных образов, которые легко повторить (фото)

Тельняшки можно носить хоть с юбками, хоть с шортами и джинсами

Летний гардероб – это не только легкие платья, базовые шорты и футболки. Отлично впишется в ваши образы для теплой и прохладной погоды тельняшка. Ведь полоска – принт, который актуален вне трендов и сезонов.

Какие тельняшки в моде летом-2023 и как составить с этой вещью стильный образ? Подробнее рассказывает стилистка под ником stylist.inna в Instagram.

По словам модного эксперта, тельняшка — это вечно модный и универсальный элемент гардероба, который обладает большой комбинаторикой, поэтому для многих стал базовым. Такая вещь, отмечает стилистка, добавит изюминку в образ в стиле кэжуал и расслабит более формальные аутфиты.

С чем носить тельняшку? Этот предмет гардероба может быть отдельным элементом, верхним слоем или акцентом на плечах. Стилистка рекомендует выбирать свободные модели в черную, белую, синюю, зеленую или красную полоску. Не забывайте добавлять яркие аксессуары, чтобы образ был более интересным.

Стильные образы с тельняшкой

Для прохладной погоды

Идеально с пиджаком

Черно-белая гамма всегда в моде

Светлые брюки и полоска - удачный микс

Тельняшки могут быть разными

Крупная или более мелкая полоска - выбор за вами

Не забывайте об аксессуарах

С юбкой сочетается не менее эффектно

Продуманные многослойные образы

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