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Яркие розовые, желтые и оранжевые: топ-6 самых трендовых сумок на лето 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года. Фото pexels.com

Разноцветным моделям дан "зеленый свет"

Эстетика, стиль, завершенность любого женского образа сегодня во многом зависит от модных аксессуаров, а особенно сумки, которая несет еще и практическую функцию. Давайте же разберемся, какие сумки в тренде в 2023 году.

Как отмечает symka_style_ua популярным трендом для сумок 2023 года остается мода на цепь, не только в качестве ручки, но и в виде украшения на самом изделии. А также в тренде — яркие цвета и оттенки.

Особенно выделяются в новом сезоне модели сумок неоновой палитры. Такие сумки станут хитом этого лета. А если кислотные оттенки для вас слишком выразительны, обратите внимание на мягкий желтый и оранжевый цвет. ⠀

Также еще одним сверхпопулярным оттенком для модных сумок 2023 года стал яркий розовый. Идеально розовая сумка будет сочетаться с коричневой кожаной одеждой и легкими белыми образами.

Трендовые модели 2023 года:

  • Модные клатчи
  • Большие сумки шопперы
  • Маленькие и очень маленькие сумочки
  • Объемные стеганные модели сумок
  • Стильная сумка мешок
  • Строгие деловые сумки
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года
Трендовые модели 2023 года

Ранее "Телеграф" писал об актуальных трендах платьев лета 2023 года. Этот предмет одежды обязательно должен быть в вашем летнем гардеробе.

Теги:
#Мода #Сумка #Тренд #Женская сумка