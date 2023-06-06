Яркие розовые, желтые и оранжевые: топ-6 самых трендовых сумок на лето 2023 (фото)

Разноцветным моделям дан "зеленый свет"

Эстетика, стиль, завершенность любого женского образа сегодня во многом зависит от модных аксессуаров, а особенно сумки, которая несет еще и практическую функцию. Давайте же разберемся, какие сумки в тренде в 2023 году.

Как отмечает symka_style_ua популярным трендом для сумок 2023 года остается мода на цепь, не только в качестве ручки, но и в виде украшения на самом изделии. А также в тренде — яркие цвета и оттенки.

Особенно выделяются в новом сезоне модели сумок неоновой палитры. Такие сумки станут хитом этого лета. А если кислотные оттенки для вас слишком выразительны, обратите внимание на мягкий желтый и оранжевый цвет. ⠀

Также еще одним сверхпопулярным оттенком для модных сумок 2023 года стал яркий розовый. Идеально розовая сумка будет сочетаться с коричневой кожаной одеждой и легкими белыми образами.

Трендовые модели 2023 года:

Модные клатчи

Большие сумки шопперы

Маленькие и очень маленькие сумочки

Объемные стеганные модели сумок

Стильная сумка мешок

Строгие деловые сумки

Ранее "Телеграф" писал об актуальных трендах платьев лета 2023 года. Этот предмет одежды обязательно должен быть в вашем летнем гардеробе.